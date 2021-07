Leticia Riffo y Daniel Schafer son referentes de la única lista que se presentó de cara a las elecciones de barriales que tendrán lugar el próximo domingo en el populoso barrio Los Hornos, en contacto con noticias del Bolsón hicieron hincapié que primeramente buscarán un lugar para que funcione la junta vecinal como tal.

Luego del impase que hubo en las elecciones de juntas vecinales en toda la localidad de El Bolsón en virtud de la pandemia covid-19 se retomaron las elecciones barriales para conformando las juntas vecinales, el próximo domingo es el turno del barrio Los Hornos por tal motivo dialogamos con Daniel y Leticia quienes primeramente dieron a conocer el resto de la lista que se postula para el próximo domingo, destacando que no importa el lugar que se ocupe sino las ganas de hacer algo por el barrio.





















Al ser consultado sobre cuáles son las problemáticas más recurrentes del barrio los postulantes coincidieron en explicar que primeramente buscarán un lugar para que funcione la junta vecinal de una manera acorde a lo que necesita el barrio. Por tal motivo centraron su mirada en el predio de la capilla que la parroquia tiene en el barrio, incluso sostuvieron que la idea no es confrontar con la parroquia si no trabajar en conjunto para poder avanzar en lograr que el lugar vuelva a tener un funcionamiento como era hace años y que actualmente no se tiene explicaron.













Proyecto parado

Sobre el proyecto Emaús explicaron que solamente tuvieron una reunión hace un par de meses y no se ha avanzado en nada, “este todo frenado”, sentenciaron.