Con las altas temperaturas y luego de que se descongelaran los sectores más complicados de las rutas rurales, muchos vecinos se quejaron a través de los medios de comunicación sobre la transitabilidad. Jorge Pascual, propietario de la empresa de transportes en La Golondrina destacó que recién comienza el invierno y ya empezaron los problemas. Además, remarcó que deben consolidar los tramos complejos que son históricos. Desde el municipio Enrique Ibarra sostuvo que no es un sector municipal, depende de vialidad provincial, sin embargo se colabora en lo que se puede.

El sábado pasado no sólo vehículos de los vecinos, sino que también el transporte público se vio afectado por el descongelamiento de los caminos rurales, esto generó que Jorge Pascual propietario de la empresa consignataria diera su punto de vista ante la problemática: “el clima ha tenido unos cambios como todos saben, la temperatura subió y se descongeló el hielo que había existente en el camino de acceso al perito Moreno puntualmente en el tobogán de la 103, se fundió el hielo y hay un gredal que terminó con el colectivo encajado en la línea de la mañana y la línea de la tarde. Arriba dónde está la capilla también se puso fuego, pero en realidad son lugares de eterno conflicto cuando llega la temporada de invierno”, explico Pascual.





















Además, sostuvo que nadie se hace cargo “yo no sé realmente de quién la responsabilidad si es municipal o de vialidad, pero está siempre en el tema ese de tironeo que nadie se hace cargo”.

Trabajos de fondo

Seguidamente el transportista expreso que hace falta un trabajo de fondo, “creería que eso con unas cuatro camionadas de ripio y pasar la máquina sería la solución, no se si van a ir con una pala y a tirar material del costado creo que no arregla nada”, explico. Además, agrego: “Nosotros en época de escolares, los mismos muchachos que están haciendo los escolares bajan con machete y motosierra, yo particularmente ido montón de veces arreglar los callejones porque se cierra con los sauces y uno se encuentra con el turista de frente y no pasan dos vehículos”.

Estamos trabajando

Más tarde desde el municipio local el secretario de planeamiento Enrique Ibarra confirmó a este medio que a pesar de ser jurisdicción provincial se está trabajando en darle una solución definitiva que no es momento en época de lluvia, “esos trabajos se deberían haber realizado en temporada estival, por momento estamos colaborando con una máquina para evitar que se formen los huellones en esos sectores que son los conocidos menucos, que dañan a los vehículos.

Finalmente, Ibarra destacó que en horas de esta mañana se pasó la máquina en distintos barrios como Los Hornos e incluso la subida de greda que une el centro de El Bolsón con el populoso barrio de Loma del Medio, hecho que también genera el incordio de cientos de vecinos que transitan a diario.