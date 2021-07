La presidente de la Cámara de Turismo, Comercio, Producción e Industria de El Hoyo, Ivana Leyton, adelantó ayer “la decisión de impulsar fuertemente políticas para que nuestros vecinos compren en su pueblo, con la premisa de favorecer nuestra propia economía y poder mantener las fuentes laborales”.





Cabe recordar que la localidad de El Hoyo, con una población aproximada de ocho mil habitantes, ha reflejado un singular crecimiento en la última década en cuanto a su actividad comercial, con variedad de locales de todos los rubros en su casco céntrico.





Al igual que en el resto del Corredor de los Andes, el turismo refleja la principal actividad económica, aunque “el valle de El Hoyo se caracteriza por la producción de fruta fina, además de las chacras dedicadas a otras actividades agropecuarias y los pequeños establecimientos que elaboran toda esa riqueza. También hay que agregar las fábricas de cervezas artesanales y las dulcerías”, detalló la referente consultada.





“Debemos trabajar para tener visitantes durante todo el año –agregó-, procurando romper la estacionalidad veraniega. Tenemos la posibilidad de ofrecer otras propuestas a la gente que nos visite en invierno, otoño y primavera, como la habilitación de nuevos senderos de montaña. Hay que procurar que prolonguen su estadía entre nosotros”.





Acerca del rol que tendrá la organización empresarial recientemente conformada, precisó que “ha despertado el interés de numerosos comerciantes. Estamos abiertos a recibir todas las opiniones y a quien quiera comentar sus inquietudes. En principio, los mismos dirigentes de la cámara vamos a visitar los negocios para dar a conocer las prioridades del sector, sacar las dudas e invitarlos a asociarse”.





La mujer, dedicada al rubro de panadería, heladería y chocolatería, reside desde hace cinco años en la localidad. Recordó que “vivíamos en Esquel y con mi esposo decidimos encarar una nueva etapa de vida. Por la pandemia, estos últimos dos años han sido muy complicados, aunque hay rubros que han sido más beneficiados que otros. Con todo, más allá de lo que toca vivir a cada uno, hay que mirar para que a todos les vaya bien”.





Al respecto, repasó que “varios comercios de esta localidad han tenido que cerrar sus puertas o reducir personal e ingresos para poder mantenerse. Entre los más afectados, hay que mencionar a la hotelería y las actividades culturales al aire libre, incluyendo a los músicos y artesanos, por ejemplo. Para ellos, esta crisis sanitaria ha sido un golpe muy duro, tanto en sus finanzas como en el aspecto psicológico, aunque a veces cueste verlo”. Agregó “el enorme impacto negativo que se reflejó luego del incendio forestal que tuvimos el 9 de marzo”.





Acerca del pago en tiempo y forma de las tasas municipales, Leyton indicó que “estamos elaborando una encuesta para presentar un proyecto al Concejo Deliberante, detallando estadísticas que reflejan la realidad de los comerciantes locales, quienes en tiempos de pandemia e incendios han tenido que afrontar gastos extras como el combustible de generadores autónomos mientras la energía estuvo cortada”.





“En realidad –acotó-, la intención del gobierno municipal era aplicar un tarifazo del 300%, pero fuimos a pelear para que no se concretara. Por suerte, fuimos escuchados y los aumentos de esa magnitud fueron para los lugares que no fueron afectados o que no sufrieron tantas pérdidas por la pandemia”.





Comisión directiva