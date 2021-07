Se trata del sector comprendido en la calle Liucura detrás del camping de UPCN en el Barrio Lujan. Se beneficiarían 9 familias que desde hace mas de 10 años piden el servicio. “Espero que me dejen ingresar el proyecto, porque me han rebotado varios”, señalo la edil del Frente de Todos.





En dialogo con la prensa la edil del FDT explicó que se trata de un grupo de familias que desde hace 10 años esta solicitando que se les conecte el vital servicio, “ante la solicitud de los vecinos a través de notas y reuniones que hemos tenido con ellos estamos elevando un proyecto, el día de ayer lo elevamos, que es una solicitud al poder ejecutivo municipal de poder ampliar la red de agua potable en Barrio Luján. Recordemos que esta presentación es a pedido de los vecinos y siempre basándonos en la necesidad que es el agua potable para estas o cualquier familia”.













Además, Monsalve expreso que el proyecto se va a trabajar en Comisión el día lunes, “esperemos que tenga un dictamen de comisión para que pueda ser tratado el miércoles en la sesión”.

De esta manera la edil dejo entrever que no prosperan sus proyectos porque nos aprobados en comisión de labor, consultada concretamente dijo: “porque nosotros tenemos que presentarlo antes para que sea evaluado en una comisión de trabajo y para que sea dictaminado, porque recordemos que nosotros no presidimos ninguna de las comisiones entonces No podemos dictaminar nuestros proyectos, en este caso este proyecto lo vería tal vez la comisión del concejal Caliva o de la concejal Carrizo Qué es de económicas, cualquiera de ellos dos puede dictaminarlo”.

Además, agrego que este proyecto se va a tratar en la comisión para que los concejales puedan dictaminarlo y que sea propicio para los vecinos, “solo pido que no se nieguen tal vez, como se niegan casi siempre”.

Finalmente Monsalve recordó que ya hubo al menos dos proyectos que a ella se los revotaron y luego fueron presentados por ediles del oficialismo.

El proyecto completo

TEMA: solicitud al PEM ampliación de Red de Agua Potable en B° Lujan.









Visto:

La Carta Orgánica Municipal, la nota N° 357 con fecha de ingreso el día 5 de julio del 2021, por los vecinos/as del B° Lujan,y;





CONSIDERANDO:

Que la Carta Orgánica Municipal en el Art.200° Establece que “El agua es un derecho humano, tiene un valor social y no puede ser considerada como mercancía. El Estado debe garantizar a los habitantes la prestación del servicio de agua potable, el que debe cumplir los principios de ser asequible, salubre, suficiente y con acceso del usuario a la institución prestadora y a los órganos de control”;

Que en la nota realizada por los vecinos del B° Lujan solicitan al Concejo Deliberante las gestiones pertinentes para la realización de la ampliación de la red de agua potable del sector comprendido en la calle LiucuraM2 20-1-C-017 en el Barrio Lujan.

Que los vecinos/as de dicho barrio, residen en el lugar hace ya más de diez años y aun así no cuentan con el servicio de agua potable;

Que la red se encuentra a 30 mts. del sector a integrar y resulta viable la concreción de la obra que están requiriendo desde hace años,

Que conforme a la información proporcionada por los vecinos, se trata de un tramo en el cual es preciso contar con muy pocos materiales para la realización de dicha obra que beneficiaria a siete familias arraigadas en el barrio y que han sido postergadas en el tiempo de este servicio esencial;

Que los vecinos tienen que acudir a una canilla pública ubicada aproximadamente a 800 mts, o en su defecto al centro comunitario de su barrio el cual queda a más distancia para poder proveer a sus familias de agua;

Que el agua potable es extremadamente necesaria en esta situación de pandemia mundial que estamos atravesando, y es vital no solo para la higiene personal sino también de los alimentos;





Que consta un informe desde el servicio social del hospital de el bolsón y desde el centro de salud del barrio lujan donde se realizó, que notifica que dicho sector está constituido por nueve familias, en las cuales hay nueve niños y una persona adulto mayor;













Que la mayoría de las personas subsisten por trabajos esporádicos e informales y viven bajo la línea de la pobreza, varios de ellos tienen enfermedades crónicas (diabetes, respiratorias);

Que existe Jurisprudencia de atención a las familias en riego, donde debe primar la salud y seguridad humana, por sobre cualquier demora catastral administrativa o económica según la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los DD.HH, y los pactos firmados a los que como estado se ha adherido nuestro país.

















POR ELLO:

Y en uso de las facultades que le son propias,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE EL BOLSON

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA





ARTÍCULO 1°: SOLICITAR al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL, arbitre los medios necesarios para proceder a través del área que corresponda la obra de ampliación de la red de agua potable para el sector comprendido en la calle LiucuraM2 20-1-C-017 en el Barrio Lujan.





ARTÍCULO 2°: Regístrese, Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, Publíquese por Secretaria Legislativa, Cumplido, Archívese.-