En el sector viven alrededor de 500 familias, que están siendo identificadas y hasta el momento no hubo resistencia por parte de los vecinos, aunque muchos se alarmaron “por la presencia de tanta gente uniformada”.





Mediante las tareas buscan identificar a todos los residentes, ya que hay una persona con pedido de captura por un homicidio en Neuquén y otra persona con pedido de captura de La Pampa por robo agravado.





El ministro de Seguridad, Federico Massoni, recordó que el operativo “nace por pedido de pobladores y comerciantes de la zona, preocupados por un aumento en la inseguridad y por la cantidad de gente desconocida, que no son del lugar”.









En la zona existen dos tipos de ocupaciones: en barrios con 10 años de antigüedad y otras tomas posteriores a los graves incendios de 2021, que generó la oportunidad de usurpar las tierras afectadas por el mismo fuego.





De igual modo, el ministro señaló a los funcionarios municipales que “el hecho de que la tierra sea de la comuna no significa que sea del intendente o de los concejales, sino que pertenece a toda la comunidad de Lago Puelo. No pueden entregar terrenos a diestra y siniestra como a ellos les plazca, tiene que existir una política habitacional. En cambio, acá se aprovechan y mandan a gente a que haga una ocupación, dándole un salvoconducto de que después no van a actuar”.













Repudio por la presencia de Massoni





La presencia de Massoni tuvo el desacuerdo de la conducción del partido Justicialista de Lago Puelo (también con la adhesión del PJ de El Hoyo), que en un comunicado señalaron: “Dice que hay ocupaciones después de la catástrofe ígnea y, en verdad, tanto en la Parcela 26 como en la Ecoaldea hay vecinos que viven ahí desde hace 20 años o 10 como mínimo. Dice que los intendentes alientan las ocupaciones pero, no dice que esos vecinos han vivido como ciudadanos de tercera durante mucho tiempo -por lo menos en cuatro gestiones anteriores-, sin servicios tanto eléctricos como de agua potable”.





Recuerdan asimismo que “es posible que los incendios se produjeran por responsabilidad de la provincia en cuanto al tendido eléctrico y limpieza y corte de los pinos debajo de las líneas de tensión sin mantenimiento por años”.













“El señor Massoni –agregan-, debería venir a conocer la zona, conocer de verdad la historia de Lago Puelo de los últimos años, ver la dejadez en que se ha sumido a un gran grupo de vecinos que no tuvieron acceso a la tierra porque el Estado provincial nunca devolvió la tierra ocupada por Bosques y destrozaron el suelo implantando una especie foránea que generó desbalance ambiental y sequía, ya que era una bomba de tiempo porque actuar como un dominó de fósforos”.





Luego de recalcar que “no estamos de acuerdo con el racismo que pretende imponer según sus dichos, hablando de nuestros vecinos como ocupas sin derechos”, la dirigencia peronista hace responsable al ministro “de cualquier incidente que ponga en riesgo la vida de quienes ya han sufrido la mayor catástrofe de la historia ocurrida en Latinoamérica. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo sucedido con nuestro vecino Tino Jhon, aún sin esclarecer ya pasado un mes de su fallecimiento por el violento accionar de fuerzas de seguridad”, concluyen.









A su tiempo Gonzalo Villareal se refirió a la situación y sostuvo no estar en contra de la seguridad, si molesto a los vecinos como se monto la operación, "primero debería haber venido el ministro a hablar con nosotros, acá no nadie usurpo, este barrio nació de una cooperativa a la cual sele entregaron las tierras como corresponde", enfatizo.



Fuente Jornada y NdB

















La palabra de un vecino