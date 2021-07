A través de las redes sociales, la comunidad de El Maitén está expresando por estas horas su repudio a un caso de abigeato ocurrido en la noche del martes 13, cuando dos jóvenes habrían ingresado a una propiedad privada para ultimar con saña a un caballo manso, con la finalidad de sacar algunas piezas de carne. A través de las redes sociales, la comunidad de El Maitén está expresando por estas horas su repudio a un caso de abigeato ocurrido en la noche del martes 13, cuando dos jóvenes habrían ingresado a una propiedad privada para ultimar con saña a un caballo manso, con la finalidad de sacar algunas piezas de carne.

Puntualmente, la publicación cita que “el día de -ayer martes 13 en la noche-, esta lacra F. R. y su cómplice (el cual no podemos escrachar al no tener pruebas) entro a una propiedad privada, donde mi tío tenia su caballo manso, torturó a este pobre animalito, lo mato y le sacó unas partes”.

“Esta persona –agrega-, si así se le puede llamar, ya tiene varias denuncias y nadie hace nada. Sigue caminando como si nada y haciendo daño. Qué están esperando, no tendría que estar en este pueblo. Si no hay justicia, que haya escrache social, persona no grata”.

Según trascendió, el hecho fue denunciado ante la División Montada de la Policía del Chubut, con sede en la misma localidad ferroviaria, desde donde desplegaron la correspondiente investigación, incluyendo el rastrillaje de pruebas.









En el marco de la pesquisa, los uniformados llegaron hasta la vivienda del principal sospechoso, quien voluntariamente habría entregado el cuarto, la paleta y el costillar del animal, aduciendo que lo había sacrificado “para comer”, toda vez que es menor de edad, no tiene ingresos y vive solo.

Por su parte, el dueño del equino, Matías González, contó que “anoche tenía 5 o 6 caballos pastando en la chacra de un conocido. Se nota que fueron a la madrugada y encararon derecho a este zaino que era muy manso y se quedó quieto, porque los otros dispararon. Lo trajeron para el lado del pueblo cruzando el río y lo carnearon muy mal. Enseguida nos dimos cuenta que mucho no saben, porque le pegaron varios puntazos en el pecho y golpes en la cabeza. Una lástima, porque era un caballito de solo 4 años, podías pasar por adentro de sus patas y se quedaba tranquilo”.

“Aparte –agregó-, dejaron un montón de carne tirada. Yo no soy mal gaucho con nadie, si me hubiese pedido comida se la daba”.

Rápidamente, se recordó en toda la Comarca Andina lo ocurrido el 22 de junio con la yegua “Bonita”, donde los autores del robo se filmaron al momento de degollarla y subieron el video a la redes, provocando el enojo de buena parte de la sociedad. Por este caso hay dos sujetos con prisión preventiva, a la espera de un juicio previsto para septiembre, donde podrían recibir condenas de entre cinco y diez años.