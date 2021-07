Puerto Pirámides es una pequeña localidad emplazada en la costa chubutense dentro de la Península Valdés, allí la naturaleza ha conjugado un sitio único con la posibilidad de mezclar la fauna marítima y terrestre con paisajes únicos. Les proponemos en esta oportunidad dar un paseo por la aldea marítima y meternos en el submarino amarillo para interactuar con las ballenas y luego recorrer las callecitas de este bello lugar.

Invitados por la gente de Southern Spirit llegamos hasta puerto Pirámides para realizar esta actividad única en el mundo como es poder interactuar de manera submarina con las ballenas, hecho que de ser posible todo ser humano debería realizar una vez en su vida.

























Primeramente, nos recibe Gustavo el guía ballenero que nos va a acompañar durante todo el viaje, incluso para poder acceder a las personas con movilidad reducida que llegaron a disfrutar de esta experiencia única. Luego una vez que el submarino se hizo a la mar pudimos empezar a observar a corta distancia como las ballenas enseñaban a sus vallenatos a respirar y a interactuar con los seres humanos que llegan de todo el mundo para visitarlos.













Ya adentrados en el mar pudimos dialogar con Luis, el capitán del submarino, él nos cuenta cómo es la actividad que se realiza y las bondades que tiene este tipo de embarcación que permite no sólo observar a las ballenas de manera subacuática, sino que también subir a la plataforma y poder ver cómo el mamífero más grande muestra su cola o hace sus míticos saltos que maravillan a todos los turistas.

Luis nos cuenta orgulloso que su navío fue especialmente diseñado y construido para este fin por el astillero naval Federico Contessi de la ciudad de Mar del Plata, y luego transportado por tierra hasta Puerto Pirámides.









A bordo del Yellow Submarine, los pasajeros pueden circular libremente y observar a las ballenas en superficie desde la cubierta superior como en una salida tradicional, o desde la cabina submarina para ver a las ballenas como si estuvieran buceando junto a ellas. En este nivel bajo el agua, los pasajeros cuentan con 40 ventanas de observación submarina, cada una con su propio asiento.









Sobre la empresa

Southern Spirit S.A., concesionario oficial del servicio de avistajes, es el armador y quien lleva adelante la operación y administración del buque, siendo este servicio de avistajes submarinos de ballenas único en el mundo.

Atención al público

En Puerto Madryn, las oficinas comerciales se encuentran en la Avenida Roca 59, local 2.

Tel: 0810 220 2664 - (0280) 15 457-2551

La central de embarque se encuentra en Puerto Pirámides, a unos 100 km de la ciudad de Puerto Madryn. Dirección: Av. de las Ballenas y Primera bajada al mar

Tel: +54 28 0449 5094 / +54 928 0457 2340





Los horarios de atención al público son:





Del 01/06 al 31/08: Todos los días de 9:00 a 18:00 hs.

Del 01/09 al 31/12: Todos los días de 9:00 a 20:00 hs.













Las Restingas el hotel donde se descansa junto a las ballenas.





Alojarse en un lugar donde estas al pie del mar, un lugar privilegiado, donde ves la belleza a tu lado y las ballenas te brindan un espectáculo inolvidable.

Gisel Redondo, es la gerente del hotel y en dialogo con noticias del Bolsón, contaba que su familia desde hace varios años vive cerca del mar, somos de Puerto Madryn. El hotel hace 17 años que está en funcionamiento yo hace 11 años que estoy a cargo, siempre para adelante, hoy el hotel se brinda con todos los cuidados necesarios”, pero igual se brinda el servicio de la mejor manera.













“Dormir con las ballenas”, es una experiencia que se debe vivir porque es hermoso se escuchan las ballenas de manera impresionante, abrir la cortina y verlas de cerca es algo que se debe hacer, sus saltos, la cola, la respiración son imágenes increíbles, que nos quedaran grabadas a fuego.

Puerto Pirámides brinda muchísimas opciones al turismo afirma Gisel Redondo, como lugares antiguos con historias, venían barcos dejaban mercaderías en cuevas las mismas que aún se mantienen cuidadas, también vías del tren donde llevaban la sal, como así también la grasa de los lobos marinos, que no se realiza más, donde hay una lobería que la gente puede acceder a observar, es decir la oferta para el visitante es múltiple.













Además, afirmo que la aldea es muy chica con muchas cosas para hacer, “es una península con servicios de hotelería, gastronomía, la pandemia nos castigó mucho, pero Pirámides va a volver a ser lo que fue con todo su esplendor”, asegura.









Para mayores datos pueden contactarse a través de la página del hotel o del mail que es info@lasrestingas.com y Gisel les dará las respuestas a todas las consultas.

Teléfono WhatsApp +5492804618668













No solo un día

Sin lugar a dudas el lugar da para quedarse al menos tres jornadas y disfrutar no sólo de la vista de las ballenas, sino también poder caminar por sus callecitas que tienen pintorescos frentes de distintos colores. Sin embargo también hay que decir que la cantidad de turistas que llegan a la aldea de mar ignoran qué Pirámides ofrece mucho más que el avistaje de ballenas, dado que uno puede también ir con su vehículo hasta punta Pirámide donde pueden observar la colonia de lobos marinos o ir a la cueva histórica donde se almacenaban las mercaderías que llegaban a la localidad, pueden acceder a estancia San Carlos o si se quiere ir a hacer avistaje de aves a la isla de los pájaros, es decir puerto Pirámides es mucho más que sólo ballenas y mar.

















Pirámides en servicios

Decíamos que la aldea es mucho más que mar y ballenas, también se puede disfrutar de una excelente gastronomía todo esto teniendo en cuenta que los comercios comienzan a resurgir con la llegada de los turistas.









En cuanto alojamiento la oferta es variada y va desde hostel hasta hoteles de gran categoría como es el caso de Las Restingas hotel donde se han alojado muchos famosos como es el caso de Susana Giménez, y el valor del alojamiento ronda desde los $4000 para dos pasajeros hasta los $6500, claro está dependiendo de la categoría que uno elija.













En lo que a gastronomía refiere almorzar o cenar rondará los $1000 por persona en un promedio para un almuerzo o una cena que no incluya un vino de alta gama o algún tipo de tabla de mariscos muy rebuscada, que las hay y son realmente muy recomendables.

No obstante, no todos son rosas en este pequeño paraíso marítimo hay que decir también que la falta de iluminación en algunas arterias, sobre todo en la calle principal hace que se denoste la falta de impronta por parte del municipio local al momento de tomar una decisión política de acompañar el esfuerzo por ejemplo de la cámara de turismo y comercio local que se pone sobre sus hombros la promoción y también la difusión del destino entre otras actividades que son inherentes al municipio.













Llama poderosamente la atención que el personal que trabaja en El Desempeño, (que es la puerta de acceso a la península y donde se cobra dicho acceso), no sea oficina de turismo de puerto Pirámides, o al menos haya alguien que sea de Pirámides y pueda brindar información, ya que nos pasó particularmente preguntando por un lugar para comer buenos mariscos la respuesta que tuvimos de los dos trabajadores del sector fue que no eran de Pirámides, no tenían esa información ya que ellos viven en Puerto Madryn.













Pero a pesar de una dirigencia política oxidada es altamente recomendable poder llegar a puerto Pirámides para disfrutar mucho más que un día, por eso hacemos hincapié en que si van a visitar esta aldea marítima se tomen al menos de tres a cuatro días para poder decir que conocieron gran parte de la península Valdés.