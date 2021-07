El joven es el único de los coautores que logró ser identificado por los investigadores. Está imputado por abigeato y maltrato animal. El 22 de junio participó de la faena ilegal de un caballo, en un hecho que fue filmado y subido a las redes sociales.

Marco Demián Muñoz (25) tendrá que cumplir con dos meses de prisión preventiva en el marco de una investigación que lo tiene como único imputado por el delito de abigeato y maltrato animal. La investigación que encabeza el fiscal Franciso Arrien lo señaló por ser coautor de un aberrante hecho en el que, junto a otras personas, robó una yegua, la faenó para vender su carne y registró cada momento en un video que se compartió en redes sociales.

El hecho que fue presentado este jueves (1/7) ante el juez Juan Pablo Laurence ocurrió el 22 de junio en El Bolsón. En esa localidad, entre las 15 y las 19hs, el grupo que integraba Muñoz, quien se desempeña como peluquero y barbero, robó la yegua de un predio baldío, lugar en el que fue dejada para pastar. Desde allí fue llevada al domicilio del joven donde, según las palabras del propio fiscal, “fue ultimada de forma cruenta”.

El informe de Arrien menciona cortes con cuchillo en el lomo del animal y golpes en la cabeza para matarla. La intención de Muñoz y sus cómplices era faenarla para comercializar su carne. Es por eso que el fiscal decidió formular cargos, provisoriamente, por abigeato agravado en concurso ideal y añadió que se incurrió en maltrato animal por la crueldad del acto.

El fiscal dijo que entre las pruebas que forman parte de la investigación cuenta con la denuncia de la propietaria del animal, el acta policial en el que se da cuenta sobre la identidad de los presuntos autores y las cámaras de seguridad que muestran el trayecto que siguieron desde el baldío hasta la casa de Muñoz.

También se mencionó que se llevaron adelante dos allanamientos. En uno de ellos se secuestró un cuchillo y algunas prendas de vestir. En el segundo, en la casa del acusado, encontraron sogas, elementos cortantes y ropa con manchas de sangre. Allí también se encontró la cabeza de la yegua y una de las patas traseras.

Tras este relato, Arrien solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación y una medida cautelar que consistió en el pedido de prisión preventiva. En este punto el defensor oficial, Marcos Ciciarello, advirtió que la medida podía ser cumplida de manera domiciliaria.

Si bien el fiscal estuvo de acuerdo en que Muñoz permanezca en un domicilio por los próximos dos meses, en forma previa explicó que el requerimiento busca que el acusado no entorpezca la investigación ya que existe un antecedente de un audio en el que el hombre amenazó a un potencial testigo. También tuvo en cuenta que los coautores no fueron encontrados y de esta manera no podría comunicarse con ellos.

El juez Juan Pablo Laurence imputó a Muñoz por los cargos solicitados por el Ministerio Público Fiscal y determinó que el joven permanezca bajo prisión domiciliaria pero con monitoreo electrónico.

Fuente: Bariloche2000