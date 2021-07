El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, respondió ayer a las críticas sobre “el abandono del Estado con los damnificados por el fuego” -lanzadas desde medios porteños a cuatro meses del mega incendio del 9 de marzo-, recordando “la gran ayuda que seguimos recibiendo desde el gobierno nacional, que ha estado presente desde el primer momento”. El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, respondió ayer a las críticas sobre “el abandono del Estado con los damnificados por el fuego” -lanzadas desde medios porteños a cuatro meses del mega incendio del 9 de marzo-, recordando “la gran ayuda que seguimos recibiendo desde el gobierno nacional, que ha estado presente desde el primer momento”.

Al respecto, recordó “la presencia en terreno del propio presidente Alberto Fernández, quien ordenó la llegada al territorio de sus ministros, y así ha sucedido”.

Desde su óptica, “hay medios de prensa contrarios al gobierno nacional –o municipal en nuestro caso-, y generan este tipo de campañas negativas, donde no se visibilizan las respuestas concretas que estamos dando. Quizás no a la velocidad que necesitan los vecinos, pero deben entender que cada proceso lleva un tiempo material que no se puede obviar”, graficó.

En detalle, señaló que “las cosas no pueden suceder por arte de magia o en forma inmediata. Por un lado, hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ha permito el proceso de construcción de viviendas de emergencia, generando empleo local a través del concurso de varias cooperativas, aserraderos y carpinterías, donde también se compran los insumos en el comercio de la zona. En muchos casos, trabajan los propios damnificados en el armado de los módulos de construcción rápida”, resaltó sobre la primera etapa, donde está previsto levantar 125 unidades con un presupuesto de $ 118.750.000.

Sumó que “del mismo ministerio, hemos recibido otro aporte (37 millones) para aquellas unas 125 personas que han tenido daños parciales o menores, quienes pudieron comprar materiales para mejorar su casa”.

En coincidencia, indicó que “un gran aporte fue del Ministerio del Interior (ATN de 75 millones de pesos), que nos permite reconstruir caminos y la red de agua potable, que es responsabilidad directa del municipio. Con ese importe también se vienen costeando unos 125 alquileres mensuales para aquellas familias que están a la espera de su módulo o que están reconstruyendo su vivienda”. Asimismo, “se han contratado aserraderos portátiles, abocados a cortar madera que se utiliza para los módulos, y también la han usado muchos vecinos para rearmar su hogar”.

Además, “con los mismos recursos, desde la primera semana se están elaborando viandas. En un primer momento fueron unas mil cada día, aunque ahora se han reducido ya que muchos han vuelto a sus casas. La logística se hace con el concurso del Ministerio de Defensa, que ha enviado a unidades del Ejército Argentino para preparar los alimentos y para su distribución”.

Por otro lado, un subsidio de 15 millones de pesos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “se destinó a la compra de forraje para los animales, alambre y postes, que se está distribuyendo entre 54 productores castigados por el fuego, conforme un relevamiento hecho por la comuna”.

En respuesta al reclamo de pobladores que argumentan no haber recibido ningún tipo de ayuda, ni haber sido visitados, precisó que “puede haber algunos casos, pero en general todos los vecinos han recibido aportes. Todos quieren que los visite el intendente, aunque por mi salud no he podido. De todas maneras, trato de recorrer cada uno de los lugares y luego los funcionarios de las distintas áreas llegan con las respuestas”.

En funciones

Augusto Sánchez se reintegró el lunes a sus funciones (luego de sobrellevar el Covid, seguido de una neumonía, que lo tuvo cerca de un mes en reposo) y recomendó “seguir cuidándose, porque recién cuando uno lo padece toma conciencia de la dimensión de la pandemia. En mi caso, llevó muchos días la recuperación y todavía no estoy totalmente curado”.

De igual modo, dijo que “estoy de buen ánimo para retomar la conducción de la gestión municipal, donde hay tanto trabajo por hacer. Ya sea para dar respuesta a las demandas cotidianas de los vecinos, como para aquellas familias que fueron víctimas de la catástrofe del incendio del 9 de marzo”.

Turismo

En otro orden, el jefe comunal presentó ayer a la nueva directora de Turismo, Alenka Gherzetic, con la premisa “de estar preparados y proyectar el turismo en Lago Puelo de cara a las próximas temporadas. Gracias a la campaña de vacunación que avanza de manera exitosa, esperamos para septiembre una mayor flexibilización en las medidas para que se pueda viajar dentro del país”, adelantó en la oportunidad.

“Es un desafío en lo profesional, pero más que nada un compromiso con la localidad, con los vecinos, con los que elegimos este lugar para vivir. Soy una persona abierta al diálogo, siempre priorizo lo humano y buscaremos que salgan adelante proyectos que impulsen los espacios turísticos de Lago Puelo”, expresó a su turno la flamante funcionaria.