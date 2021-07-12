Desde la comisaria 12 de El Bolsón confirmaron esta mañana que la joven que era buscada fue hallada, se encuentra bien junto a su hijo y se le realizan los controles pertinentes.
LA COMISARIA 12ª DE EL BOLSÓN SOLICITA AVERIGUACIÓN DE
PARADERO DE BRENDA CAMILA PALAVECINO, ARGENTINA, DE 24 AÑOS,
DNI Nº 40.578.195, QUIEN GESTA EMBARAZO DE 5 MESES Y LA ACOMPAÑA
SU HIJO MENOR, DE NOMBRE MILO VALENTINO MOYANO, DE 11 MESES
DE EDAD; SE AUSENTO DE SU DOMICILIO EL DÍA 11/07/2021, A HORAS
10:00.
ES DE CONTEXTURA FÍSICA ROBUSTA, CABELLO COLOR RUBIO,
CORTO, LACIO, ESTATURA 1,55 MTS., COLOR DE OJOS MARRÓN CLARO,
PIEL TRIGUEÑA. VESTÍA AL MOMENTO DE AUSENTARSE UNA CALZA
COLOR NEGRO, CON UN SWEATER COLOR AZUL, CON MANGAS COLOR
VERDE OSCURO, ZAPATILLA COLOR NEGRO, CON RAYAS BLANCAS.
PORTABA SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y UN BOLSO MEDIANO CON
PRENDAS DE VESTIR. RESPECTO AL MENOR VESTÍA UNA CAMPERA
COLOR AZUL, UN PANTALÓN ATIGRADO, COLOR GRIS, ZAPATILLAS COLOR
NEGRO, CON LÍNEAS BLANCAS...”.- ANTE CUALQUIER INFORMACIÓN
COMUNICARSE DE FORMA INMEDIATA AL 911 EMERGENCIAS, TELÉFONO
294-4492220 o UNIDAD POLICIAL CERCANA A SU DOMICILIO.-
SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA DE LA MISMA. SE ACLARA QUE LA
MISMA ACTUALMENTE POSEE CABELLO CORTO.
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