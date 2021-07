Vacunas Vencidas, “la IDEA es que no produce daño”, dijo el director del hospital de Lago Puelo.









“Es un error de negligencia porque cada vacuna, cada frasco de vacuna se debe revisar en cuánto ha estado y vencimientos”, “esos eran frascos remanentes de la primera partida que quedaron de la época de cuando fueron los incendios que llegaron de nación, tenían fecha de vencimiento al 31 de mayo y el día 7 de junio se colocaron”, detallo Tristán García director del hospital rural de Lago Puelo tras el escándalo con la colocación de vacunas vencidas a 31 personas.

Esta mañana el director del hospital rural de Lago Puelo se refirió al escándalo de la vacunas vencidas que fueron colocadas a 31 personas, sobre el particular minimizo que pudieran tener algún efecto sobre la salud de las personas inoculadas y resaltó que fue una negligencia, “Conclusión, la idea es que no produce daño, porque en realidad lo único que se puede esperar de esa vacuna es que sea inefectiva, pero no tiene que ver con que produzca un daño a la salud, lo que tenemos que hacer es repetirlas”.

Con todo, el medico explicó que se trató de dos frascos de una fabricación y un tercero de otra marca, que quedaron remanentes de la entrega que nacion hizo en medio de la emergencia ígnea, primero se inocularon a 8 personas de sistema de salud en su segunda dosis y luego en el gimnasio municipal se coloco el resto a vecinos en su primera dosis.

Se dieron cuanta porque el sistema nacional lo alerto

También sostuvo que el “error”, según lo tildo Garcia fue identificado por el sistema de control nacional, “Cómo queda registrado a cada persona el lote, la dosis y demás, cuando se hizo la carga en el sistema denominación de nomivac, así se llama, ese sistema tiene una alerta, es decir vacuna que está vencida lo avisa y nos apareció el mensaje el día 23 de junio”.

¿Se enteraron el 23 de junio, pero esperaron a que se haga público para llamar a los vacunados?

Si bien el hospital sabía desde el día 23 de junio, según confirmó el propio Garcia, no fue sino hasta que la situación tomo estado público día 7 de julio que comenzaron a notificar a las personas vacunadas el día 7 de junio para informales los pasos a seguir.

Pidio mil disculpas

Sin embargo, el director del nosocomio se sincero y pidió mil disculpas por el error tan grosero, así lo califico, de no ver que los frascos estaban vencidos (aunque él no fue el operador, dijo).

Perdemos credibilidad

Finalmente, el director del hospital Tristán Garcia reconoció que con este “error”, la campaña de vacunación pierde credibilidad ante la opinión pública, “en medio de la infodemia donde hay gente que plantea grandes dudas respecto a la vacuna, nos afecta institucionalmente respecto a la credibilidad”, reconoció.