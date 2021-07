El hecho ocurrió este mediodía en la zona rural de Mallín Ahogado y fue denunciado por la hija de la víctima quién sostuvo a través de redes sociales que a su padre lo amenazaron de muerte con un cuchillo, fue golpearon durante una hora por dos personas a rostro descubierto. la joven también destacó que falta justicia en El Bolsón y que esta situación la indigna. El hecho ocurrió este mediodía en la zona rural de Mallín Ahogado y fue denunciado por la hija de la víctima quién sostuvo a través de redes sociales que a su padre lo amenazaron de muerte con un cuchillo, fue golpearon durante una hora por dos personas a rostro descubierto. la joven también destacó que falta justicia en El Bolsón y que esta situación la indigna.

Hoy mi papá está vivo, pero porque tengo que conformarme con esto, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta situación? se pregunta en su posteó Gisela Butto, quien es hija de un conocido productor de la zona de Mallín Ahogado, víctima de robo calificado

“Hoy 11 de la mañana ASALTARON A MI PAPÁ EN SU CASA, EN SU CHACRA DE MALLIN AHOGADO. Dos hombres a cara descubierta lo golpearon y lo ataron amenazándolo con un cuchillo de muerte durante una hora”, relata Gisele Butto.

No siendo suficiente la situación de violencia que vivió su padre la joven agradece que no, o mataron, “Gracias a dios los daños son materiales y se llevaron elementos de trabajo, porque es lo único que hace mi papá trabajar en su chacra, pero la impotencia de lo sucedido, la angustia por lo que pasó no se la quita nadie”, detallo en un posteo realizado en redes sociales

Además, agrego: “ESTO PASA EN EL BOLSON. ME INDIGNA LA FALTA DE JUSTICIA. QUE ESTEMOS TAN DESPROTEGIDOS. EN ESTE PAIS SE SIGUE ENCUBRIENDO Y BENEFICIANDO A LA DELINCUENCIA. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Hoy mi papá está vivo y es lo único que agradezco.

Mas adelante explica que hace pública la situación para que no le pase a nadie más en nuestra localidad donde se piensa que vivimos tranquilos.

Finalmente, la joven se despide saludando a su padre, “Te amo papi Alberto César Butto”.

Desde la unidad 12 de policía confirmaron en horas de la tarde el hecho donde los delincuentes robaron varias herramientas eléctricas, una motosierra y dinero efectivo que ronda los 10 mil pesos.

Con todo, confirmaron que el productor luego el robo fue dejado maniatado en un sofá.