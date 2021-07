Yo degollé la yegua

Esta fue la declaración de quien llevo adelante la faena de la yegua Bonita que causo tanta angustia en la localidad de El Bolsón, sostuvo que estaba ebrio. En concordancia dialogamos con el fiscal Francisco Arrien quien no descarta que haya mas detenidos.

En el marco de la audiencia en la que fue imputado por abigeato agravado, actos de crueldad sobre los animales y violación a las reglas establecidas por las leyes de Policía Sanitaria Animal, el imputado dijo que no sabía que el caballo era robado, que le pidieron hacer una “gauchada” a cambio de un “cachito de carne” y que estuvo en el lugar del hecho apenas unos quince minutos. Aseguró que no sabe leer ni escribir, no tiene teléfono celular y el día del hecho estaba ebrio. “Me dedico a trabajar, no andar haciendo macanas”, explicó.





El fiscal Francisco Arrien acusó a C A A (38), por abigeato agravado en concurso con actos de crueldad sobre los animales y violación a las reglas establecidas por las leyes de Policía Sanitaria Animal.





Es por un hecho ocurrido el 22 de junio en la localidad de El Bolsón. En esa fecha, el acusado junto a M M y otros sujetos aún no individualizados, se apoderaron ilegítimamente de una yegua de 3 años, “Bonita”, que se encontraba pastando en un terreno baldío y luego de trasladarla al domicilio de M la ultimaron en forma cruenta, aplicándole cortes con cuchillo en su lomo y cuello y golpes en la cabeza.





A, es nacido en El Bolsón, no sabe leer ni escribir. Pero tras escuchar la acusación que pesa en su contra pidió el uso de la palabra e intentó defenderse.





Dijo que estaba en su casa tomando cerveza con su vecino, cuando apareció M con “Piche”, una persona que no identifica más allá de su apodo, y lo buscaron porque tenían un caballo ahí para degollar, y alguien les había dicho que él sabía hacerlo. “Me llevaron en el auto, así que yo fui, lo degollé y me vine, el animal ya estaba herido”, reveló.





En la descripción narró que en la casa a la que acudió estaba “el Piche”, M M, otra persona a la que no conoce y que supuestamente era el dueño del caballo, M D y “el Pulga”. “Esos son los que quedaron ahí, yo fui quince diez minutos ahí y después me fueron a dejar a mi casa de vuelta, no sé qué habrán hecho ellos”.





“Me dijeron que tenían un caballo ahí, que no se si lo habían comprado o qué, les había dicho que yo sabía degollar y que si podía ir a hacerle la gauchada esa que ellos me daban un cacho de carne”. Aseguró que acudió al lugar “para degollarlo nomás, cuando yo en el momento fui y degollé, el animal ya estaba lastimado. Yo fui, degollé y me vine”.





“En un momento me di cuenta yo estaba en pedo, no me di cuenta de nada, estaban con un celular ahí, pero yo no entiendo los celulares, no sé si estaban alumbrando o estaban filmando. Al otro día me dieron un pedacito de carne. Ni idea, yo fui, hice eso, me dieron la carne y listo”, señaló.





“Yo me di cuenta después, mis hijas me avisaron que andaban los videos, yo no tengo celular ni nada, ahí dije como mierda me dijeron que era legal todo y resulta que sale el video y…”, refirió sin completar la oración.





Más adelante, respondiendo las preguntas del fiscal Arrien, Acevedo expresó: “No los volví a ver, al único fue al D. Me dijo que él iba a declarar todo como fue. Yo no tenía nada que ver, yo no hago esas macanas, me dedico a trabajar, no a andar haciendo macanas”.





Lo concreto es que quedó imputado en la causa y con prisión preventiva domiciliaria, al igual que M M que había sido detenido algunos días antes. Mientras tanto, la fiscalía busca avanzar en la investigación hacia otras personas que estuvieron en el lugar del hecho.