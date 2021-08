El gerente de la empresa La Golondrina Jorge Pascual nos reenvía una misiva enviada al Intendente de la ciudad Bruno Pogliano.

Hola Bruno.

Bueno...tal ves no es de tu preocupación, pero nosotros bancamos varias líneas que fuera de temporada no son rentables ! , Y alguna de ellas tienen más de 30 años !. Las mismas encima están sin concesiones ( en prórrogas ) 🤷‍♂️ ... ( NUNCA UNA HUELGA NI UN PARO ) .

Desde que estás en el Gobierno que no tenemos las contrataciones y la que me pediste que te salve por qué Méndez la abandonó, me la diste por un año, cuando toda la vida los contratos o renovación de los mismos eran por el plazo de 5 Años.

Otra problemática que tenemos es que cuando llega la temporada, en las líneas rurales... se nos meten TODOS, esas que aguantamos todo el año y esperamos esos dos meses para recaudar, me encuentro que no tengo reclamo por no tener las concesiones!

No entiendo cual es el problema de que me las renueven si las estamos haciendo de forma HISTORICA !

TE CUENTO QUE VOY A EMPEZAR ESTA SEMANA A DEJARLAS





Jorge Pascual