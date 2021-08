Chubut: paro docente de 48 horas en reclamo de urgente recomposición salarial

Además, reclamaron el mejoramiento de los edificios escolares y la regularización del transporte escolar. La CTERA realizó una conferencia de prensa en apoyo al reclamo, con presencia de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA.





Docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) iniciaron este lunes un paro de 48 horas en reclamo de una "urgente" recomposición salarial.



" Dando continuidad al plan de lucha, este lunes y martes se llevará a cabo un paro de actividades en reclamo de una urgente recomposición salarial ", comunicó la Atech en un comunicado.



Precisó que al paro de 48 horas se suman las asambleas escolares que "se realizarán el miércoles, jueves y viernes", por lo que se estima que la actividad escolar estará interrumpida a lo largo de toda la semana.



Este medida de fuerza se suma a acciones similares que vienen desarrollando desde el reinicio del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno, consistente en paros, asambleas escolares y movilizaciones en reclamo de un aumento salarial, el mejoramiento de los edificios escolares y la regularización del transporte escolar.



El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni , negó cualquier posibilidad de aumento salarial o de constitución de mesa de paritarias, al indicar: "Nosotros no podemos comprometernos a algo que no sabemos si podremos pagar ".



En tanto, el ministro de Gobierno, José María Grazzini , advirtió que "se les descontará el día a quienes no trabajen", porque "no se puede pagar por un servicio que no se presta".



