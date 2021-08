Combatientes del Servicio Nacional del Manejo del Fuego vienen impulsando un proyecto legislativo para que “se reconozca el trabajo exigido y de riesgo del sector, con el objeto de que se reduzca la edad para acceder al beneficio del sistema jubilatorio”, adelantaron ayer. Combatientes del Servicio Nacional del Manejo del Fuego vienen impulsando un proyecto legislativo para que “se reconozca el trabajo exigido y de riesgo del sector, con el objeto de que se reduzca la edad para acceder al beneficio del sistema jubilatorio”, adelantaron ayer.

Al respecto, recordaron que la propuesta “ya fue presentada por la senadora rionegrina Silvina García Larraburu” y que “en su momento también fue mostrado a la ex presidente Cristina Fernández -en una visita a la ciudad de Bariloche-, pero no prospero”. En coincidencia, señalaron que “hasta el momento no hay una ley de combatientes de incendios forestales que nos contemple como trabajadores de riesgo”. Puntualmente, “la edad propuesta para jubilarse es de 57 años para los hombres y de 50 años para las mujeres”.





Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Trabajo Parlamentario, y “ahora los combatientes de incendios forestales esperamos el apoyo de senadores y diputados de todo el país para que se concrete”.





De convertirse en ley nacional, “quedará abierta a la adhesión de brigadistas de las provincias y parques nacionales, similar a lo ocurrido con la ley 26.815 de manejo del fuego, la cual recibió el apoyo de gremios nacionales”, valoraron.

No obstante, en el caso de la provincia del Chubut, recordaron que “somos la primera provincia del país en tener un régimen especial, con una ley sancionada en 2008”.