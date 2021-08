A las denuncias realizadas por el ex secretario de gobierno Ramiro Ibarra por malversación de fondos se le suman los audios filtrados de funcionarios hablando mal de la intendencia, mensajes de texto de algunos concejales pidiendo la renuncia de otros funcionarios amenazando con cruzar la vereda, en este contexto Ibarra sostuvo: “nosotros vamos a esperar lo que diga la justicia, si el pedido de dimisión al intendente Sánchez viene por un juicio político no lo vamos a apoyar”, sentenció.

En medio de una ola de denuncias, mensajes de texto pidiendo renuncia de funcionarios, el alejamiento del secretario de gobierno Mario Scandizzo quien sería remplazado por un concejal afín al vice intendente Alejandro Márquez, se le suman los audios de distintos operadores políticos desde Buenos Aires confirmando una posible destitución del intendente Sánchez, noticias del Bolsón Buscó al referente del partido vecinal crecer Ramiro Ibarra para que confirme qué postura tomara el bloque de concejales de ese sector ante esta situación tan compleja que vive la localidad, “existen muchas denuncias infundadas, yo no soy ese tipo de persona de hacer una denuncia por molestar al ejecutivo o para que le vaya mal”, explicó Ibarra en relación a la denuncia por malversación de fondos contra la gestión de Augusto Sánchez.





Rápidamente agrego que cuando la gravedad es tal como ciudadano y como dirigente le corresponde hacer la denuncia, porque si no solamente habló y no hago nada, “en función de todo lo que sucedía y con las pruebas que tenía hice la denuncia, pero para que el pueblo empiece a caminar y que el ejecutivo entienda que hay que corregir las cosas y que también tiene una oposición que fue elegida por la gente, hay concejales de la oposición que vienen manifestando disconformidad, que vienen haciendo pedidos de informes sin tener respuestas”.













Si no se va Scandizzo yo me cruzo de vereda





Ese es el texto que envió un edil del oficialismo a un par de otro partido manifestando su enojo con la gestión del ex secretario de gobierno Mario Scandizzo, quien finalmente desde este martes ya no ocupa un cargo en la municipalidad, ante esta consulta Ibarra confirmó que le llegan este tipo de mensajes, “si hay de todo. A mí me llegan mensajes de todo tipo, hasta hay <<concejales del propio oficialismo que han manifestado que si no se va a tal o cual funcionario saltan de vereda>>, tampoco eso es claro, digamos no tiene una postura clara en cuanto a la política que hicieron”, sostuvo.





Operaciones





Seguidamente en relación a distintas operaciones políticas, que se ven desde lejos, asevero que él no se confía en esas situaciones y asevero que habla y tiene diálogo con dirigentes de la oposición, “lo que tratamos es construir pero en ese sentido nada más después el resto, los mensajes que me llegan de información que va llegando uno la trata de tomar con pinzas porque en la política existen las operaciones y un montón de cuestiones pero acá tenemos que tratar de que se encamine Lago Puelo no el beneficio para Ramiro Ibarra para Crecer o para tal cual partido”, enfatizo.





















De igual manera el referente del partido vecinal Crecer confirmo que a él también le llegó un audio de una persona de Lago Puelo que está en Buenos Aires, supuestamente con el visto bueno del jefe de gabinete nacional, para destituir al intendente Augusto Sánchez. Textualmente este audio sostiene que le fue bien en la visita y que vuelven a la jefatura de gabinete pero que está encaminada desde Buenos Aires la destitución del intendente de Lago Puelo, aunque obviamente nadie se va a hacer cargo de un audio tan fuerte donde abiertamente se habla de un golpe de estado hacia un intendente electo democráticamente.





Juicio Político





Mas adelante consultado sobre la figura de algunos referentes políticos que hacen cuentas de cuantos concejales votarían a favor de un juicio político contra Sánchez Ibarra explico: “hoy nosotros tenemos tres concejales, <<seguro que en la cuenta nos incluyen a nosotros. Porque siempre uno cuando entra al ejecutivo ¿A qué le tiene miedo? a que con 5 manos a uno le pueden hacer un juicio político y se puede ir>>, no es el camino ideal, el camino indicado si hay algo mal existen un montón de otros caminos anteriores de ir a un juicio político”.





Además, aseguro que desde Crecer tomaron el camino de ir por la justicia, como partido del bloque se hizo una denuncia junto con una representante, también de cambiemos existe una denuncia también por incumplimiento de deberes de funcionario público, “yo hice la denuncia por todo lo que tiene que ver con sobreprecio, en un montón de cuestiones, en las compras directas que se realizaron atrás de los fondos que vinieron de nación. Ese es el camino que vemos nosotros le estamos diciendo al intendente para que corrija su accionar Él debería terminar su mandato en el 2023 y bueno en el 2023 se verán los candidatos que hay”.





Finalmente, Ibarra explico que dice la carta orgánica, que, si el intendente dejaste su mandato por cualquier situación antes de los dos años de gestión, quién lo reemplaza es el viceintendente, pero tiene 90 días para llamar a elecciones, 90 días hábiles y si se va el intendente después de los 2 años, queda el viceintendente hasta el fin del mandato como sucedió en la provincia cuándo falleció Das Neves.