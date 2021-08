La vicepresidenta del consejo local de la mujer Cristina Cerdas se refirió a los encuentros virtuales que tendrá lugar durante tres semanas en el mes de septiembre y busca visibilizar la violencia que viven las mujeres de pueblos originarios. Cerdas también destacó que visibilizar la situación en el primer paso para terminar con el machismo en las comunidades originarias donde muchas veces se esconden los casos bajo el lema: “es su idiosincrasia, su cultura”.





Sobre el proyecto de declaración que fue aprobado por unanimidad que declara de Interés Municipal el cronograma de actividades por el mes de Las Antiguas Mujeres Originarias, que fue presentado en el deliberante y aproado por unanimidad, proyecto elaborado por la edil Rosa Monsalve a instancias del pedido de la lonko Mirta Ñancunao.

Sobre la violencia que viven las mujeres originarias Cerdas explico, “las mujeres mapuches no están exentas, de hecho han sufrido mucha violencia no sólo la que nosotros conocemos Qué es la violencia por su condición de ser originarios, mapuches, sino que además dentro de su comunidad dentro de su núcleo familiar han sufrido violencia y en el momento de salir a pedir justicia han sido tratadas, por desconocimiento quiero suponer, desde la justicia tomando esto como una cuestión cultural, que no lo es, es violencia”, enfatizó Cristina Cerdas, vicepresidenta del consejo local de la mujer .

Entre los considerandos del proyecto se explica que el Consejo Local de Mujeres acompañará el programa de actividades MELI KUYEN ÑI KUIFIKE ZOMO MEW (septiembre, mes de las antiguas mujeres originarias) a realizarse de manera virtual los dos primeros encuentros los días 6 y el 13 de septiembre y el tercero de manera presencial el día 21 de septiembre con exposición y cierre con la participación de Mujeres del Consejo Local;

En dichas jornadas de intercambio y reflexión sobre la “violencia de género” en Comunidades Mapuches, participarán las siguientes expositoras: Feliza Curamil (coordinarora del Parlamento Mapuche,zona andina),Rocio Andrade ( Elel Quimun comunidad urbana Fisque Menuco), Agripina Nahuelcheo (trabajadora, Casa de Justicia Ingeniero Jacobacci) Mirta Ñancunao (Comunidad Mapuche Las Huaytecas, El Foyel);

Cabe destacar que la Carta Orgánica Municipal en su Art.6, respecto a los pueblos originarios dicta, “La comunidad de El Bolsón respeta la preexistencia de los pueblos originarios, reconociendo su cultura, su espiritualidad y su organización consuetudinaria”;

Además, estos días marcan ciertos acontecimientos históricos que expresan o sintetizan, por un lado, la historia sobre la crueldad con que fueron juzgadas las mujeres indígenas que lucharon en defensa del territorio, entre ellas se encuentran Bartolina Sisa y Gregoria Apaza (Aymara), quienes fueron brutalmente asesinadas el 5 de septiembre del año 1782 en la Plaza Mayor, atadas con una soga al cuello a la cola de un caballo y arrastradas para morir en la horca. Por tal motivo en el segundo encuentro de Organizaciones y Movimientos de América llevado a cabo en Bolivia en el año 1983 se declaró “El 5 de septiembre como el día Internacional de la Mujer Indígena”;

También se recordó que Aime Paine (mapuche), nació el 23 de agosto de 1943 en Ingeniero Huergo (Rio Negro) y falleció en Asunción del Paraguay el 10 de Septiembre de 1987, se dedicó públicamente a transmitir las voces silenciadas de muchas abuelas que han mantenido la esencia de la existencia del pueblo mapuche, en su homenaje en 10 de septiembre es declarado como “el día de la Cultura Mapuche”;









Margarita Foye, hija del Lonko Foyel, muere prisionera en el museo de La Plata el 21 de septiembre del año 1887. Su cuerpo fue descarnado. Su cerebro fue conservado en formol y exhibido junto a su esqueleto en las vitrinas del museo por más de cien años como parte de la colección o trofeo de guerra del Perito Moreno;

Finalmente este encuentro està organizado por el Consejo Local de Mujeres, y por ende participara cada institución allí representada; en el marco de estos acontecimientos las políticas públicas relacionadas deben seguir, apoyar y garantizar estas capacitaciones según la reforma de la Constitución Nacional de 1994, y según la ley Nacional N° 25.607,la cual establece la realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas basados en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Por esto el concejo deliberante de El Bolsón declaro de Interés Municipal, cultural y educativo el programa de actividades a desarrollarse durante todo el mes de septiembre de 2021 en conmemoración de las Antiguas Mujeres Originarias.