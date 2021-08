El hecho se denunció este miércoles en El Maitén luego que el titular del SiSaP, Carlos Sepúlveda, visitara el Hospital Sub Zonal de la localidad. En este contexto, 2 trabajadoras denunciaron que fueron maltratadas y sufrieron violencia laboral por parte del referente, lo cual quedó plasmado en una presentación hecha en la Comisaría local.









Pamela Leiva, una de las denunciantes, repasó el hecho a Radio 3 e indicó que “ayer (miércoles) tuvimos al visita del referente del SiSaP, una persona que no conocía porque siempre vemos a los referentes de la Comarca pero no a él”.





“Estuvo en el área de Personal y lo atendimos en Ventanilla. Pidió hablar conmigo, me siento para dialogar pero me bloqueó porque nunca se me pasó que me iban a gritar y a amenazar, menos en el lugar de trabajo”, recodó la trabajadora.





“Nos empezó a decir cómo teníamos que hacer las cosas, siempre con un tono alto y agresivo. Pregunté cuáles eran las cosas que hacer, nos decía que trabajábamos mal y más de 12 horas al día, pedimos los reclamos por escrito pero en ningún momento pude reaccionar porque me bloqueó”.





“Mis compañeros me miraban para ver en qué momento iba a reaccionar, cosa que no pude, por el accionar de este hombre. Lo escuché nada más”, expuso.





“Cuando terminó de decirme todas las cosas -continuó- me llama mi compañera, que necesitaba hablar conmigo. Fuimos al baño y la veo a ella temblando y me di cuenta que me pasó lo mismo”.









“Ella me comentó que el señor entró a Mesa de Entrada, donde se estaba dando turno, preguntó cosas, pidió ir a Archivo, entró, sacó fotos, le habló mal y ella contestó a lo que le preguntaba”, manifestó.





“Esta es la realidad que vivimos”, expresó la trabajadora, remarcando que el hospital “está a cargo de la doctora Patricia Laborde, a quien llamé y nos dijo que había que hacer la denuncia porque nadie tiene el derecho de maltratarnos”.





Precisó que ahora “estamos con la denuncia en mano y siguiendo con los trámites administrativos -porque- no queremos que vuelva y menos en esas condiciones, porque cuesta volver a charlar con alguien que es violento”.





“La verdad sorprendió porque sabía que había asamblea pero no sabía ni quien venía. No sé quiénes son los afiliados. Es un Derecho del trabajador y siempre dialogamos con los gremios que vienen, charlamos y dialogamos, porque queremos que la gente trabaje bien y con lo que corresponde”, sentenció.





Sentenció que “nos pasó con este hombre algo que nunca habíamos vivido. Voy a hacer un seguimiento personal para que no le pase a otra persona, porque al ser del sindicato y seguir en la Comarca, cualquier mujer está expuesta a que este señor las amenace y las trate mal”.

La denuncia la radicaron 2 trabajadoras del hospital de El Maitén, quienes dieron cuenta de maltrato y violencia laboral contra ellas por parte del titular del SiSaP, Carlos Sepúlveda. Una de las trabajadoras dio detalles de lo ocurrido a Radio 3 y remarcó que “nunca nos había pasado algo así” en el nosocomio.