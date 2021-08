Se trata de un joven que fue detenido ayer cuando robó una moto, sin embargo, al recuperar la libertad a las pocas horas volvió a delinquir en este caso entrando en la casa de un familiar donde robó algunos elementos. Al momento de ser rápidamente detenido por los efectivos policiales el hombre tenía en su poder la billetera de la víctima y herramientas de trabajo de las que no pudo comprobar su propiedad. Se trata de un joven que fue detenido ayer cuando robó una moto, sin embargo, al recuperar la libertad a las pocas horas volvió a delinquir en este caso entrando en la casa de un familiar donde robó algunos elementos. Al momento de ser rápidamente detenido por los efectivos policiales el hombre tenía en su poder la billetera de la víctima y herramientas de trabajo de las que no pudo comprobar su propiedad.

Se trata de un joven que durante la tarde de ayer fue sorprendido cuando robaba una moto luego de cortarle el candado, al momento de ser sorprendido por personal policial quedó detenido, sin embargo, en virtud de la directriz emanada por la justicia el ladrón quedó en libertad y a las pocas horas volvió a robar y volvió a ser detenido.

Con el correr de las horas y en virtud de la pericia demostrada por los efectivos de la unidad 12 de policía de El Bolsón se pudo volver a detener al joven que ayer trato de robar una moto, hoy entre sus pertenencias llevaba algunas herramientas de trabajo, (una amoladora), de la cual no pudo demostrar su propiedad, no obstante luego de una minuciosa investigación realizada por los efectivos policiales se logró determinar que el muchacho había ingresado a robar a la casa de su ex cuñada de la cual sustrajo algunos elementos como una billetera propiedad de la víctima y unas pastillas, de igual manera en estos instantes trabaja la policía judicial para determinar si tiene en su lugar de residencia más elementos robados.

Consultadas fuentes policiales ligadas a la investigación confirmaron que no se trata de un simple ladrón que roba al voleo oportunamente algo que puede encontrar, sino que ya estamos hablando de una persona que rompe candados o daña una vivienda para ingresar por lo que se lo está indagando que participación tendría en otros robos ocurridos en la ciudad.