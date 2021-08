El hecho ocurrió durante la madrugada del día viernes en el barrio Esperanza de El Bolsón y luego de sentir síntomas como mareos y descompostura los cuatro integrantes de la familia llegaron hasta el centro de atención primaria de la salud donde de inmediato fueron derivados al hospital Central y quedaron internados hasta el mediodía que fueron dados de alta.

En diálogo con la prensa la epidemióloga Marisol Cárdenas confirmó el hecho y destaco la rápida acción del sistema de salud, “sí efectivamente se internaron a 4 integrantes de una familia por intoxicación por monóxido de carbono, pero hay que destacar que la familia está bien, el papá quedó internado para controlar los signos, pero el resto están todos bien”, subrayó Cárdenas.

Sobre cómo fue la situación la profesional explicó que la familia llego por consulta al CAPS del barrio, “hoy a la mañana me avisaron a mí de que estaba en esta familia internada, tratándose de cuatro personas que estaban con la misma sintomatología, es más probable que hayan venido a consultar por síntomas relacionados más que nada con la cuestión neurológica: dolor de cabeza, mareos, náuseas y teniendo en cuenta que es una intoxicación por monóxido de carbono más que nada implica que en el ambiente ha habido más monóxido carbono de lo común y ese monóxido carbono lo absorbe la sangre, circula por el torrente sanguíneo y llega al cerebro y genera toda esta sintomatología”.





La muerte silenciosa





Es sabido que la intoxicación por monóxido de carbono es conocida como la muerte silenciosa ya que en la mayoría del as ocasiones las personas se duermen y no despiertan, “En general se lo conoce como el asesino silencioso porque no se huele, no se siente, es invisible, por eso es muy importante tener una conducta más preventiva, de control de los artefactos que generan esto, principalmente los calefactores o pantallas a gas que consumen el oxígeno”, explicó Cárdenas y agrego que se hacen controles para ver qué estén funcionando bien, “se controla la llama que generan estos objetos, se ve el color de la llama y uno se da cuenta como esta quemando, o también depende el tipo del calefactor se controla la producción de los desechos eso a modo preventivo y principalmente la ventilación que ahora queremos mucho por como por cosas como hace frío uno se queda encerrado y se olvida de estos detalles justamente como un silencioso es muy efectivo ventilar”.





La noche





Seguidamente Cárdenas detallo que los principales incidentes se dan de noche, “el tema es que también sucede a la noche cuando uno se va a dormir no sólo la intoxicación, sino también han pasado incendios porque queda todo cerrado y es como que las cosas van de la mano y lamentablemente es típico de esta época del año”.





¿Qué es lo que produce el monóxido de carbono?





El monóxido de carbone se produce por la combustión incompleta de cualquier material que contenga carbono: gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos, etc.; en un ambiente con una concentración de oxígeno escasa o insuficiente.





¿Qué le pasa a una persona que inhala monóxido de carbono?





Según el grado y el tiempo de exposición, la intoxicación con monóxido de carbono puede provocar lo siguiente: Daños cerebrales permanentes. Daño al corazón, que puede provocar complicaciones cardíacas que ponen en riesgo la vida. Muerte fetal o aborto espontáneo.





¿Qué hacer en caso de intoxicación por monóxido de carbono?





Ante la sospecha de estar padeciendo una intoxicación por Monóxido de Carbono: Salga a tomar aire fresco inmediatamente, abra ventanas y puertas, apague los artefactos de gas y llame al servicio de emergencia. No permanezca en su domicilio. Ante los primeros síntomas, recurra inmediatamente al médico.





¿Cómo prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono?





En lugares cerrados, mantené siempre una ventana abierta.

Revisá una vez por año los artefactos de combustión de tu casa con un gasista matriculado. ...

Chequeá que la llama de gas sea azul.