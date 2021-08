En el tradicional restaurante Jauja fue presentada esta tarde la competencia que se va a realizar en el cerro perito Moreno, allí el secretario de turismo de El Bolsón Bruno Helrriegel le dio la bienvenida al presidente del tour de polo argentino Pablo Llorens y destaco que los cotejos se disputarán en la nieve, serán el día miércoles y las finales se disputarán el jueves desde las 11hs en el plateao.





Primeramente, Helrriegel dio la bienvenida a los equipos que llevarán adelante el Snow polo, “bienvenida toda la familia del polo que está presente aquí hoy en Jauja, es un placer que nos hayan elegido como destino para realizar este Snow Polo, agradecido como representante del sector turístico de El Bolsón y en nombre del intendente de Bruno Pogliano”.













Seguidamente el secretario de turismo sostuvo que esta es una oportunidad que nos dan no sólo de estar con un deporte que no es común en nuestras tierras, sino además también de mostrar y darles a conocer todo lo que tenemos para ofrecer como destino turístico, “nos hubiese gustado tener otra montaña, con mucha más nieve, con otras condiciones sabemos que sucede lo mismo en toda la Argentina pero está no será la única oportunidad para poder compartir estos momentos, para poder ver esta disciplina que es tan interesante y tan atractiva para para nuestra localidad”, además adelanto que se puede desarrollar este producto a futuro e hizo votos para que esta sea la primera de muchas ediciones del Snow Polo acá en El Bolsón”.













Queremos difundir las bellezas de El Bolsón

A su tiempo el presidente del Tour Argentino de polo explico cual es la impronta de este evento, “para mí personalmente es una alegría haber venido a El Bolsón que tiene una energía muy fuerte en el paralelo que soy bastante energético y aquí me zuma un montón”, “queremos contarles que es el Polo Tour que está enfocado al turismo, nosotros lo que pensamos siempre que la Argentina en Polo es indudablemente una potencia mundial y lo que queremos que de todo el mundo vengan a jugar acá a la Argentina”.

Seguidamente Llorens explicó que si bien hoy en El Bolsón no hay extranjeros si durante todos los torneos que realizan en la Argentina hay un montón de extranjeros que, pandemia mediante, esperamos que vengan, se acerquen y empiecen a conocer lo que es la zona, lo que es todo el tema de la nieve y lo que El Bolson tiene para ofrecer”.













¿Cómo nació?

En el año 2006, como iniciativa de Adolfo Cambiaso y Gonzalo Pieres, nace el Argentina Polo Tour. Su objetivo fue organizar una temporada de polo en una época del año (febrero-abril), que cuenta con un clima ideal y las canchas están en su mejor momento. Se buscaba principalmente promocionar el polo en Argentina, definir caballos y darles la posibilidad a nuevos talentos a participar en torneos con extranjeros y jugadores de alto handicap. Hoy el Polo Tour ha logrado posicionarse como una muy buena opción en el calendario internacional del polo.





¿Cómo se Juega Snow Polo?

El Snow Polo se juega sobre nieve compactada en terreno plano congelado de 150 metros de largo por 100 metros de ancho, acotada por una valla con objeto de que la pelota no salga de la cancha. Los equipos pueden están formados por 3 jugadores que, tiene como objetivo conducir una pelota hacia la portería contraria para marcar goles. La bocha (pelota) de esta modalidad es más grande que la del polo tradicional, de color naranja vivo (para hacerla más visible en la nieve) y menos rígida.

Actualmente el Snow Polo se disputa en St. Moritz y Klosters (Suiza), Cortina D´Ampezzo (Italia), Aspen (Colorado, EE.UU.), Chapelco (Argentina), y ahora Sierra Nevada (España) y el cerro Perito Moreno será incluida en la agenda.

En el cerro Perito Moreno los días a disputarse serán miércoles desde las 14 hs y el jueves serán las finales desde las 11hs.