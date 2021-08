Estafas telefónicas: otra vez se presentan como integrantes del Poder Judicial, ahora en Cipolletti

Las estafas telefónicas se han multiplicado con la pandemia y la consolidación de los mecanismos bancarios remotos. Los registros del Ministerio Público Fiscal en cuanto a denuncias y condenas se multiplicaron, y las medidas cautelares que ordenan el no descuento de créditos bancarios productos de engaños también. Las estafas telefónicas se han multiplicado con la pandemia y la consolidación de los mecanismos bancarios remotos. Los registros del Ministerio Público Fiscal en cuanto a denuncias y condenas se multiplicaron, y las medidas cautelares que ordenan el no descuento de créditos bancarios productos de engaños también.





Recientemente en Cipolletti se detectó una llamada telefónica en el que le informaban a una ciudadana que hablaba la jueza de Paz y la citaba a ella y a su marido “por un problema relacionado a una práctica religiosa”.





Según consignó la mujer que recibió el llamado le requirieron datos acerca de su domicilio, números telefónicos, el contacto de su pareja, entre otras informaciones.





La excusa era que un hombre los había involucrado en un ritual religioso y que por eso debían presentarse con urgencia en el Juzgado de Paz de la calle Sarmiento. Claramente la mujer que se hizo pasar por la jueza de Paz tenía como objetivo obtener información por parte de su interlocutora. Además, intentó intimidarla con el “problema” en el que estaba involucrada.





El Poder Judicial recuerda que ningún operador del organismo se comunicará directamente para solicitar datos de índole privada ni de cuentas bancarias, ni nada que se le parezca. Se solicita, asimismo, realizar la denuncia inmediata en la fiscalía de turno sin borrar las eventuales conversaciones de whatsapp.





En este marco, las recomendaciones generales son no realizar nunca transferencias, depósitos bancarios o cualquier pago solicitados vía telefónica, no entregar números de tarjeta o claves personales, no entregar dinero en efectivo a ninguna persona por trámite o premio alguno.





Para verificar los datos de cualquier organismo público es preciso dirigirse a sus oficinas o contactarse con los teléfonos oficiales para evitar engaños. El contacto del Juzgado de Paz de Cipolletti es (0299) 4785580.





En este link se consignan los teléfonos de todos los organismos del Poder Judicial: http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/institucional/busqueda_form.php