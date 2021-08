El hecho ocurrió el lunes por la noche y luego de que la damnificada lo hicieron publico a través de Radio El Bolsón, dialogamos con el jefe de seguridad de la zona comisario inspector Miguel Hawrilak quien brindo detalles de la investigación.

El comisario inspector Miguel Hawrilak jefe de zona confirmo el hecho denunciado, “El día lunes en horas de la noche, aproximadamente a las 21:30, tomamos conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda de calle pasaje Los Pioneros en cercanías al cruce con la ruta 40 o Belgrano, donde se denunció que entre la hora 15 las 21 aproximadamente y en ausencia de sus moradores mal vivientes previo romper una ventana lateral de cercanías a la cocina ingresaron y sustrajeron una suma importante de dinero que eran sus ahorros como así también elementos relacionados a su profesión”.





Con todo el comisario inspector detallo la investigación que se está llevando adelante, sobre todo con datos recabados donde habría una línea muy fuerte para dar con los delincuentes “por el momento no podemos brindar muchos detalles para no entorpecer la investigación, pero inmediatamente se denuncia el hecho trabajo criminalística que hizo sus diligencias, tomaron un rastro, y demás elementos que se encuentren y que pueda servir a la investigación, también se realizaron entrevistas a los vecinos, se están cotejando las cámaras de seguridad pero esto lleva su tiempo por este motivo no puedo dar mayores datos ya que la división de investigaciones es ahora la que tiene la tarea de llevar adelante el esclarecimiento del echo y se puedan recuperar los elementos”.