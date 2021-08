Ayer fue un día complicado para la gestión de Augusto Sánchez al frente del municipio de Lago Puelo: se filtró un audio del secretario de Planificación Estratégica, Daniel Barigozzi, donde dice a un vecino damnificado por los incendios “No sé qué pasa por la cabeza del intendente. Habría que meterle 300 personas al municipio y prendérselo fuego”. Ayer fue un día complicado para la gestión de Augusto Sánchez al frente del municipio de Lago Puelo: se filtró un audio del secretario de Planificación Estratégica, Daniel Barigozzi, donde dice a un vecino damnificado por los incendios “No sé qué pasa por la cabeza del intendente. Habría que meterle 300 personas al municipio y prendérselo fuego”.

La oposición se encargó rápidamente de hacerlo viral y a media tarde el propio jefe comunal confirmó la renuncia de dicho funcionario. A ello hay que agregar que el viernes pasado pidió el pase a disposición de todos sus colaboradores, cuyo alejamiento o confirmación se terminará de definir en lo que resta de la semana.

El propio Sánchez precisó que “no hay una crisis de gabinete, sino que estamos en medio de una adecuación de distintas funciones”, al tiempo que recordó que “desde el incendio del 9 de marzo, muchos de los funcionarios –y también los trabajadores-, se han visto muy afectados. Fue tan catastrófico lo que pasó que en estos cuatro meses fueron varios los que se fueron por no poder sobrellevar esta situación”.

Asimismo, puntualizó que “algunos compañeros no se sienten bien y manifiestan cuestiones que no son las apropiadas”. Con todo, aseguró que “vamos a seguir gobernando hasta el 2023. Intentar echar al gobierno peronista que encabezo no es parte del juego de la democracia, cuyo momento más importante es cuando el ciudadano pone su voto y elige”.

Luego de reclamar que “hay que respetar la decisión del pueblo”, aseveró que “es cierto que el incendio y la pandemia no son los mejores escenarios para gobernar. Nuestra expectativa a marzo del 2020 era totalmente distinta. Tampoco nos encontramos con un manual que nos indique cómo atender la emergencia”. Con todo, aseguró que “estamos haciendo un excelente trabajo y nos vamos a seguir esforzando en el objetivo de seguir dando respuesta a toda la comunidad”.

En respuesta a la críticas sobre que “hay demasiados funcionarios de El Bolsón”, contrapuso que “no lo entiendo así, además no son tantos. Depende como se evalúe, la mayoría tiene domicilio y vive en Lago Puelo”.

Sobre la ayuda para los barrios populares de Las Golondrinas y Cerro Radal, detalló que “quizás no estamos llegando a la velocidad que quisiéramos con las respuestas que necesitan los vecinos, que tienen expectativas diferentes. Hay sectores que nunca tuvieron los servicios de agua potable y energía eléctrica y hay que construir las redes desde cero. En cambio, aquellas familias que tenían su medidor en regla, ya están reconectados por Servicios Públicos de la provincia”.

En referencia a la edificación de las primeras 125 viviendas de emergencia (financiadas por el gobierno nacional), Sánchez dijo que “estamos en el proceso de certificación de las obras. En realidad, tenemos 110 módulos armados en distintas instancias, ya que los materiales comprometidos por los proveedores no están llegando en tiempo y forma. Hay casos donde tuvimos que volver a hacer las licitaciones de compras”, argumentó.

Audio

El audio que envío el ex secretario de Planificación Estratégica, Daniel Barigozzi, a un referente del barrio El Pinar alude a que “no sé de dónde va a sacar la gente para gobernar y seguir administrando la crisis. Puede ser que hayamos tenido equivocaciones, que las cosas no se hayan hecho como queríamos, pero no es por mala voluntad de los que estamos tratando de ayudar sino que son estas idas y vueltas que genera a veces la misma conducción del municipio. Esto provoca un desconcierto tremendo para la gente, sobre todo a ustedes que están padeciendo esta cuestión del incendio”.

“Lo único que lamento –agregó-, son las consecuencias de nuestra inoperancia o de la conducción del municipio, que repercute en la gente que más sufre. Nosotros no estamos de acuerdo con que esto sea así, que se trate de esta manera la situación. Estamos colgados de un piolín desde las 8 de la mañana de hoy (viernes) y no sé en qué va a terminar, algunos nos tendremos que ir a casa pese a que hemos puesto el mayor esfuerzo y la mayor garra para sacar esto adelante”.