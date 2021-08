A tres meses de cumplirse la muerte de vecino Tino John en manos del GEOP de Chubut, dialogamos con sus hijos Dana, Donato y Martin quienes convocan a una marcha para volver a pedir que se haga justicia, “mi papa nunca disparo contra un vecino, es mentira lo que dicen, nosotros estábamos ahí, tiro un tiro a tierra”, sostienen. Además, aseveran que nunca se recuperaron las filmaciones del procediendo.





Primeramente, Dana explico cuando se realizar almarcha y desde donde sale, “el viernes 27 se cumplen 3 meses del homicidio de mi papá, la marcha es a las 3 de la tarde en la plaza antiguos pobladores de El Hoyo y vamos a juntar firmas de los vecinos la idea es marchar pacíficamente haciendo un reclamo de Justicia más que nada”, enfatizo la joven.





Lo que hicieron con mi papá no tiene nombre





Seguidamente detallo que es antidemocrático lo que hicieron con su papa, “si bien es una marcha por mi papá, creo que es una marcha por todos, por el respeto a la democracia porque lo que hicieron con mi papá no tiene nombre, nosotros a nuestro papá ya no lo tenemos más pero queremos que esta violencia institucional se termine porque vivimos en un país en democracia yo nací es democracia y quiero seguir viviendo en democracia y lo que hicieron es totalmente antidemocrático y queremos que se haga justicia por mi papá y por qué no haya ningún ninguna otra víctima más de parte de las fuerzas policiales”, detallo Dana John.

















Pasan tres meses y la causa parece ser que no avanza con la velocidad que debería avanzar hay puntos oscuros, las filmaciones que no aparecen, datos que se van perdiendo, ante este panorama Donato se constituyó como querellante en la causa, “el contacto lo tuvimos en principio que nos llamaban por teléfono y nosotros nos acercamos a fiscalía. Pero ahora por el momento la fiscal Titi Monjes está aislada por covid-19, creo que es la tercera vez, entonces se hace muy difícil y ya no tuvo más contacto con nosotros por eso no sabemos qué están haciendo, si están investigando algo, si se sabe algo más por ahora nada, empezaremos a ver ahora a ver qué pasa”, explicó el hijo de Tino.





















Las cámaras no gravaron y las fotos son dudosas





Seguidamente Martin explicó cuáles son algunos de los puntos oscuros, “sentimos que es algo que viene un como muy lento y nos costó mucho que nos den la información, en su momento fue todo a cuentagotas y todavía no aparecen las cámaras que se han borrado o que no se grabó nada, en un operativo que duró prácticamente 10 minutos con tres cámaras ninguna grabo, se perdieron no se grabó prácticamente nada, las fotos que sacaron son dudosas, todo así muy oscuro”, enfatizo.





No le tiro a nadie





Finalmente Donato comento como fue la situación que desencadeno en la orden de allanamiento, en la cual se lo denunció a Tino de disparar contra sus vecinos, “nosotros estábamos en ese día y con Tino, hizo unos tiros al aire, la chacra en grande tiro con un 22 lo vimos hizo un par de tiros ahí a la tierra, obviamente él estaba en un estado de manía vamos a decir; Qué es propio de la enfermedad y hubo una denuncia de un vecino y por eso fue la orden, no de detención sino de ir a sacar armas”, explico.





Además, enfatizó que Tino no le disparo a nadie, “Nosotros estábamos ahí, estuvimos un montón de horas con él y si lo vimos cuando tiró, tiró a la tierra no le tiró a nadie. Aparte las declaraciones de la misma policía que estaba en la entrada de la chacra, ninguno declara que sí, que les tiró a ellos, dicen que escucharon detonaciones y unos gritos y nada más, por eso interviene esta fuerza vamos a decir <especial> para ayudar a sacar armas. Pero bueno en minutos ya se terminó”, explico Donato con la mirada triste como tratando de buscar alguna explicación sobre porque todo termino de esta manera.