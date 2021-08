Se trata de un proyecto presentado por el oficialismo bolsones y según sostiene busca regular algunas situaciones de tierras en la zona rural. Pero algunos referentes del Frente De Todos sostienen que esto abriría la puerta a la concreción de barrios privados en la zona de Mallín Ahogado, aunque desde el oficialismo sostienen que es una chicana política. Desde el Splif ven con preocupación que este proyecto devenga en una instalación masiva de personas en el entorno boscoso con toda la situación de riesgo a la vida que esto implica.

Esta mañana dialogamos con el concejal Robertino Rinaldi quien es integrante de la comisión de planeamiento urbano y rural, “Todavía no se presentó en la comisión de labor el tema, por lo que todavía no se debatió, se trata de un proyecto que te presento Juntos Somos Río Negro de PH Especial “, detallo Rinaldi quien agrego que todavía no se trabajó en la comisión de labor y no se discutió porque no fue presentado, insistió.













Rápidamente el concejal aclaro que el proyecto tiene la intención, aparte de cómo la nación ya hay una ley de PH Especial hace muchos años y en provincia desde hace unos años también esta ley ahora toca que el municipio que lo haga, “la cuestión es cómo se va a efectivizar realmente en nuestro municipio y esa la discusión que se tiene que dar, cuando este tema entre en comisión de labor, que eso todavía no sucedió”, remarco Rinaldi.

Abrir la puerta a los barrios privados en Mallín

Seguidamente al ser consultado le edil sobre los dichos de referentes del Frente de Todos que sostienen que este proyecto busca abrir la puerta a nuevos loteos o barrios privados, Rinaldi explicó: “la verdad es que sí, puede abrir este proyecto la puerta para crear barrios privados por ejemplo, que algunos hay, de hecho como informó Mastroianni en el concejo deliberante ya están, pero que sean que algo esté sucediendo de hecho, no significa que el concejo deliberante tenga que brindarle una habilitación legal”, enfatizo Rinaldi y agrego que eso hay que discutirlo y sobre todo las formas, principalmente la forma en que el estado pueda controlar eso para que no se generen las inequidades, que cada vez son más marcadas.













La palabra del Splif y la emergencia hídrica

Finalmente consultado sobre el dictamen que ha enviado el servicio provincial de lucha contra incendios forestales en relación a este proyecto, Rinaldi fue contundente en su respuesta: “Hemos enviado junto a la concejal Rosa Monsalve un pedido de informe al Splif con la ordenanza y nos respondieron Qué ellos ven con preocupación este proyecto porque significaría tener más población en esta zona de interfase o en zonas boscosas y como todos bien sabemos y lamentablemente sufrimos a principios de este año, cuanta más gente viva en el bosque, más probabilidad de incendio hay”, sostuvo Rinaldi, quien también remarco la preocupación que existe por la emergencia hídrica, la respuesta recibida desde el Splif hace mención a la emergencia hídrica que hay y qué obviamente se va a ir intensificando, “no es una cuestión estacional solamente, la falta de agua cada vez va a ser peor, cada vez va a faltar más el agua o al menos habrá menos cantidad”, sentenció el edil.