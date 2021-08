Así se refirió la encargada del lugar, Cristina Cayul al ser consultada por las obras de mantenimiento y desmalezamiento que se realizan en el predio. Sobre la desaparición de algunos elementos sostuvo que nadie se quejó sobre el particular.

Esta mañana recorrimos el cementerio local y dialogamos con la coordinadora Cristina Cayul sobre las distintas obras que se ha realizado, “se han hecho diferentes mejoras dentro del cementerio, hoy Contamos con una oficina para todo lo que son trámites administrativos donde nosotros podemos llevar un registro y armar una base de datos en lo que se refiere al cementerio”, explico Cayul.





Refrigerio y ducha





Seguidamente remarco que desde hace un tiempo tienen un lugar donde los trabajadores pueden tener su refrigerio, “convengamos que acá hace muchísimo frío entonces es muy bueno contar con ese espacio, además contamos con baños públicos y especialmente tenemos un baño con ducha para que nuestros compañeros puedan higienizarse antes de volver a casa”, y en tono jocoso detallo “en el cementerio siempre están pasando cosas”.

















Limpieza para evitar incendios





Sobre el personal que cumple funciones en el cementerio explicó que en este momento son seis personas las que están trabajando, “nos ocupamos de lo que es el mantenimiento del parque, corte de corte de césped, ahora estamos limpiando las laderas de la montaña para evitar que alguna vela encendida genere un incendio”. Mas adelante y en relación al trabajo que realizan con las sepulturas dijo se está viviendo una época particular, “siempre estamos nosotros de guardia permanentemente a disposición de lo que se requiera en el día que fuese, de hecho, siempre tenemos una sepultura preparada”.





Desaparición de cosas





En relación a la queja de un vecino sobre la desaparición de elementos de la tumba de su madre, Cayul fue muy clara, “aquí no vino nadie a quejarse y todos tienen nuestros teléfonos, si hubiese pasado algo así me habrían llamado, por eso me llama la atención”, sentenció.