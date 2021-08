Se trata de Marcelo Aguilar, un vecino que según destacó a fines de 2017 la gestión de Raúl Ibarra le hizo entrega del lote en el cual vive su hijo desde ese momento; Sin embargo, ayer por la mañana se apersonó al lugar el Viceintendente Alejandro Márquez con operarios municipales y maquinaria para desalojarlo.

En dialogo con la prensa Aguilar denunció que sufrió presiones para que deje el lote en razón de que una cooperativa debe construir 2 viviendas, las cuales estarían pagas, sin embargo, reconoció que si bien no tiene ningún papel oficial que acredite la titularidad del predio el mismo le fue cedido por la gestión del ex Intendente Raúl Ibarra a su hermano quien a su vez se lo cedió a él, pero que la el desalojo que intentó llevar adelante el Viceintendente sin ninguna orden judicial, “Tenemos un problema con el municipio por el terreno que yo tengo la ocupación desde el 2017 y mediante intimidación y amenazas me quieren desalojar”, explico el vecino.





Seguidamente Aguilar relato que el problema es que ayer estaba su hijo Khalil durmiendo en la vivienda y apareció mucha gente del municipio, una máquina del municipio encabezada por el señor Viceintendente Marqués a romper todo a desalojar, “por suerte gracias a dios mi hijo escapo por atrás y me fue avisar y yo logré frenar el desalojo, pero me rompieron todo, cercos, portón, todo”, detallo.





Consultado sobre la orden desalojo Aguilar sostuvo que no hay, que fue la justicia a realizar la denuncia y le confirmaron que no hay actuaciones en su contra, “no hay ninguna orden desalojo, No hay ninguna intimación, no hay nada, no hay una orden dictada por el juez por nadie. Eso es todo municipal, es una presión municipal o una medida municipal, nada ante juez ninguna notificación y no tengo nada ni una inspección absolutamente nada”, enfatizó el vecino.





Con todo, el vecinos insiste que tomó posesión hace 4 años, “fue en diciembre del 2017 hice posesión del lote, este lote 26 de la manzana 20”, al ser consultado a quien le compro el lote explico: “éste lote lo adquirí mediante una sesión del municipio de la gestión anterior de Raúl Ibarra que íbamos a regularizar los papeles, pero nunca se dio, después Ibarra perdió las elecciones y nunca se regulariza en los papeles o sea hay un problema de papeles, pero tiene que ver una ordenación o algún proceso legal para que el desalojo”, aseveró.





Tienen que entregar dos viviendas





Finalmente Aguilar hizo mención a compromisos con la cooperativa Patria Libre, “hice dos pedidos de reconocimiento del lote el primero se perdió en la municipalidad, nunca apareció y el otro lo tengo porque ése sí guarde la copia”, sobre un certificado de ocupación otorgado por el concejo explicó; “certificado de ocupación no tengo, en realidad siempre fueron de interés municipal para hacer sus negociaciones; Incluso al lado están las casas de patria libre que necesitan estos terrenos para hacer otras dos viviendas que supuestamente las pagaron y hay que hacerlas por eso me quieren desalojar”, enfatizó Aguilar.





El vecino hoy cuenta con una denuncia por amenazas en su contra y no tiene certeza de que ocurrirá dado que desde la justicia le insisten que no hay ningún trámite en su contra.