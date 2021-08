(David Heredia)









Hoy charle con David Heredia, cuenta Jonathan periodista de “FM El Maitén”, nos cuenta que David padece una lesión medular, y necesita que el estado se haga presente.

David vive solo no cuenta con ninguna asistencia y su vivienda no tiene ningún tipo de adaptación, tiempo atrás solicito a la municipalidad local que se le haga una rampa de salida y un baño adaptado pero hasta el momento no recibe respuesta.

El tiempo pasa y Heredia depende de la ambulancia del hospital para realizarse sus curaciones e ir a rehabilitación, cabe destacar que el municipio de El Maitén cuenta con un transporte adaptado que hoy se está utilizando con otros fines comenta David.

Por otro lado solicita la posibilidad de tener un trabajo, que el gobierno a su vez cumpla con la ley del 4%, el solo subsiste con $18.000 de una pensión, este vecino busca soluciones en un estado que solo ha pronunciado palabras relato.