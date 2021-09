Bomberos de El Bolsón cuenta con un sistema de alerta temprana satelital

Así lo detallo el jefe del cuerpo activo Alejandro Namor quien lo comparó con tener la bola de cristal, “este sistema satelital nos permitirá tener datos de un incendio 5 minutos antes de que se desate”, explico.

Es algo nuevo que nos está ofreciendo la federación de rio negro, un un sistema que se llama alerta temprana y trabaja con los satélites de la NASA y otros privados, “esta aplicación trabaja con los satélites de la NASA, lo que tiene es que los satélites pasan cada 4 horas, entonces ahí otro sistema que tiene un par de satélites más que cuando contratas este sistema se enfoca el satélite a donde vos lo solicitas, nosotros este caso contratamos desde el límite con chile El Manso, que es nuestra jurisdicción hacia el sur El Desemboque, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén Ñorquinco y Río Chico es el área que nosotros pedimos para para cubrir”.

Seguidamente el jefe del cuerpo activo de bomberos Alejandro Namor enfatizo que este sistema larga una señal a la guardia donde tenemos un monitor que estamos ajustando todavía, “estuvimos trabajando todo el fin de semana en este sistema todavía no nos está dando el resultado que queremos porque no me está marcando los puntos calientes”, con todo el voluntario se mostro confiado en que a la brevedad ya lo tendrán al 100%.

Es como tener la bola de cristal

Finalmente, jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios hizo un parangón tratando de graficar esta nueva tecnología como si fuese una bola de cristal dado que con los puntos calientes que les marca el satélite se pueden detectar los focos ígneos hasta 5 minutos antes de que se desate un incendio, dándole obviamente una ventaja estratégica en la lucha de incendios forestales y de interface.