Carta de lectores: "íbamos a medicar a una bebe de 5 meses por nada"

Carta de lectores enviada por una madre que sufrió inconvenientes al ir al hospital con su bebe por un rasguño.

Quería comentar lo que me sucedió en el hospital de El Bolsón días atrás...

Me desperté a la mañana y mi beba de 5 meses tenia sangre en la orejita, por lo que inmediatamente mi pareja la llevo a la guardia. Al llegar lo llevaban de acá para allá, hasta que fue a la enfermería maternal y lo atendió una enfermera la cual le decía que se calme que de seguro no era nada grave. En la desesperación mi marido le dice: “como sabes si todavía no me la vio nadie?”

En fin... al atenderla le revisan ambos oídos con el otoscopio y le dicen: ES UNA OTITIS MACHAZA! Por lo que le recetan amoxicilina y amoxicilina dúo.

(Aclaro que mi beba nunca lloro ni se quejó del dolor en ningún momento, de hecho sonreía sin entender lo que pasaba)

En casa... le escribimos a su doctora de cabecera (Borile) la cual nos dice que antes de darle un antibiótico prefería hacerle una muestra para saber si realmente era otitis.

Así que fuimos a sacarle unas muestras y el doctor que la atendió nos dijo que a él le parecía una herida superficial (rasguño) pero que por las dudas le diéramos el antibiótico.

En fin... en casa y a la espera de los resultados tomé un algodón y le limpié (dado que en la guardia no lo hicieron)

Y notamos que ella se lastimo con sus uñitas y los resultados dieron negativo.

NO DE DONDE VIERON LA OTITIS MACHAZA, ME HICIERON GASTAR EN ANTIBIÓTICOS Y NO SOLO ESO. SI NO QUE ÍBAMOS A MEDICAR A UNA BEBE DE 5 MESES POR NADA.

LOS ANTIBIÓTICOS LOS OFRECENOS A QUIEN LOS NECESITE DADO QUE NO LOS NECESITAMOS, GRACIAS

Gutiérrez Jessica