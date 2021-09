Covid 19. El Bolsón registra los mejores números desde que inicio la pandemia

Con el pasar del tiempo y la cantidad de vacunas que se van aplicando, destacando que en El Bolsón se tenía la intención de vacunar a 18400 personas y se está llegando a los 15000 vecinos inoculados, la epidemióloga Marisol Cárdenas confirmo que son los mejores números desde que comenzó la pandemia, pero destaco que igual no hay que relajarse y seguir observando las medidas de seguridad, utilizar el barbijo y mantener la distancia.

Con tan solo 6 casos activos y la cola de vecinos para hisoparse cada vez es más pequeña, esta mañana noticias del Bolsón diálogo con la pidió epidemióloga del hospital local, Marisol Cárdenas quién confirmo: “sí, la verdad que estamos muy esperanzados, los casos positivos vienen disminuyendo, de la curva vienen descenso desde hace un tiempo y hay días que incluso hay 0 casos registrados. Vamos intercalando entre un positivo, dos es muy por ahí como en goteo, esperemos que se mantenga, pero seguimos atentos todos”, enfatizo Cárdenas quien además remarco que no solamente disminuyen los casos positivos, sino que también las consultas.

Se vacuno el 85% de la población objetivo de entre 18 y 59 años





Mas adelante la epidemióloga explico cómo se miden los porcentajes de personas vacunadas y destaco que de la población objetivo general se han vacunado el 85%, “hay dos formas de medirse distintas, una la población objetivo que nos mandan desde Viedma, que está formada por grupos y cada grupo de objetivo de vacunación tiene su número su población objetivo, el personal de salud es un indicador cualitativo y el general de personas entre 18 y 59 años es otro número ahí si uno puede decir según la población de El Bolsón teniendo un objetivo de 18400 personas se han vacunado hasta ahora 15000, con esta poblaciones objetivo y con una dosis”, luego agrego que con las dos dosis colocadas son unas 10000 personas más ya que en la actualidad se registran 25500 vacunas inoculadas.

Sin respiro

Finalmente, con este panorama y consultada sobre si hay un respiro contra la pandemia la profesional enfatizó en que hay que continuar con las medidas de precaución, “no sé si tenemos un respiro, yo no quiero que respiremos porque se viene el 21 de septiembre, las reuniones sociales, “vengo viendo desde que fue el Día del Padre, luego lo de los eventos de fútbol, las elecciones (aunque las elecciones es reciente y aun no se pude ver una influencia), no se puede ver mucha incidencia en la curva por todo lo anterior y seguimos en descenso así que eso es lo que uno va teniendo en cuenta sobre los eventos masivos pero no hay que dejar de cuidarse mantener la distancia y usar el barbijo”, enfatizó.

Comenzó la inscripción para la vacunación de jóvenes entre 12 y 17 años sin factores de riesgo en Río Negro, según se informó desde el Ministerio de Salud de la Provincia, aunque a la localidad de El Bolsón, por el momento, NO HAY INGRESO de la vacuna Pfizer.

Está abierta la inscripción para el grupo de 12 a 17 años SIN Factores de riesgo (pero quedando a la espera de la llegada de las vacunas)

En las próximas horas llegarán a la provincia 1.170 dosis de Pfizer que se destinarán a comenzar con este sector de la población.

Se vacunará de forma escalonada por edades, comenzado en un principio con las y los jóvenes de 16 y 17 años.

También ingresarán otras 2.660 dosis de Moderna para reforzar la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo y en adultos.

Así lo definió el Ministerio de Salud de la provincia, de acuerdo al avance que está teniendo el Plan de Vacunación en Río Negro y el ingreso de más dosis, siempre cumpliendo los lineamientos de la Nación.

Los vecinos de El Bolsón interesados, podrán inscribirse en: http://vacunate.rionegro.gov.ar