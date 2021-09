Cuesta del ternero: Itrokom inkatufeiñ Ñi Mapu Mu (todos defenderemos este territorio)

El siguiente es un comunicado enviado a nuestra redacción:

Luego de la genocida Campaña del Desierto las familias de la lofche fueron corridas de sus territorios ancestrales de la zona de Carhue, Fuerte Acha, Tandil, Azul en la provincia de Buenos Aires , hasta esta parte del territorio donde a través de distintos decretos entre julio de 1899 y marzo de 1905 se reservan alrededor de 135.000 has. según consta en documentos oficiales y publicados en el informe final de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales de la Legislatura de la Provincia de Río Negro que funciono entre los años 2012-2015. Por esos años en un procedimiento similar de corrimientos fueron entregadas tierras a la Comunidad Ancalao que provenía de la zona de Bahia Blanca y Anecon Grande, también provenientes de Azul . A la Lofche Cañumil le fueron entregadas tierras que comprenden los parajes Chenqueniyen, El Pantanoso, Mallin Verde, Aguada el Lobo, Chacay Huarruca y parte de Río Chico, Chenqueniyen Arriba y naciente del Río Chubut. Desde entonces las familias de la lofche han desarrollado sus vidas en esta parte del territorio.





Por esos años una cosa inesperada ocurrió. Se rompió el carro de un mercachifle turco llamado Natalio Mohana. Akuy tufachi wentrú, huesha mongueleiñ ( llego este hombre que trajo mal a nuestras vidas) Fue albergado por el lonko Francisco Cañumil que le permitió quedarse provisoriamente en el territorio, le proveyó de las chapas para armarse un real ( puesto provisorio)dentro del territorio comunitario, y le dio de comer. Quien hoy reclama las tierras dentro de un territorio comunitario, pertenece a la familia de Natalio Mohana que nunca se fue del lugar y hoy es “titular” de grandes extensiones de tierras. Con un procedimiento similar, podemos mencionar casos de inmigrantes que se especializaron en robarles tierras a las comunidades y pobladores dispersos Mapuche Tehuelche en complicidad del Estado que entregaba los títulos de propiedad con la gente adentro o a sabiendas de que habían sido despojados a través de embargos fraudulentos sobre personas que no sabían leer y escribir. La memoria colectiva pero fundamentalmente la actualidad nos trae apellidos de familias Sede, Nasif, Perez, Fernandez, Ganem, Garcia, Lopez Lavallen, Chemaite, Namor, Yahuar, Mortada, Srur,Collazo, Saieg, Gatoni, Najul etc etc. Por todo esto es que existe todavía un conflicto territorial vigente y por ello también nació la ley Integral Indígena de la provincia de Río Negro 2287/88 que prevee una Comisión Investigadora de Tierras y la expropiación si fuese necesario para reparar el despojo, algo que nunca sucedió con ningún gobierno.

La provincia de Río Negro se creó en el año 1957, sin embargo recién en el año 1973 a través de la ley 790 reconoció la reserva de la “Agrupación Indígena Cañumil” derogada y reconocida por la posterior ley 2200 en noviembre de 1987, reservando en aquel momento alrededor de 45900 ha. y con prohibición de transferencia de dominio por 25 años. En el año 2011 inició la carpeta técnica del relevamiento de la ley 26160 que fue cerrada en el año 2015 y entregada con resolución en febrero del año 2017.





La Lofche Cañumil es reconocida por todas las comunidades mapuche tehuelche de la provincia por ser la que ha mantenido desde su asentamiento en el territorio y hasta nuestros días la ceremonia más fundamental para el pueblo Mapuche, el Kamarikun. También cuenta con una escuela intercultural bilingüe N° 65 cuyo nombre es Lucerinta Cañumil en razón quien fuera una reconocida Lonko de la Lofche Cañumil, distinguida por el gobierno de Río Negro y el gobierno Nacional por su conocimiento de la espiritualidad del pueblo Mapuche.





En el marco político actual, con la orden de desalojo de la familia de Toribio Cañumil dejando de lado la carpeta técnica del relevamiento territorial de la ley 26160, violando el artículo 2 que expresamente suspende los desalojos comunitarios mientras la ley de orden público se encuentre en vigencia , desconociendo la historia en el territorio de la Lofche Cañumil, queda demostrado que el gobierno de Río Negro y la Justicia Provincial no respeta el marco normativo vigente del derecho indígena que protege a las comunidades más nuevas que se han ido conformando través de un fuerte proceso identitario que se está dando en la región de la misma manera que no respeta aquellas comunidades que tienen más años que la misma provincia de Río Negro.

Ante esta perspectiva de violación de derechos, espirituales, culturales, territoriales de la Lofche Cañumil que están plenamente reconocidos por leyes provinciales, nacionales e internacionales. Ante el desconocimiento de los antecedentes históricos, las leyes de Reserva Indígena, la ley 790, la ley 2200 el relevamiento territorial de la ley 26160 pero fundamentalmente reafirmando el derecho de posesión territorial de la Lofche Cañumil, las autoridades originarias de pu lofche , los referentes territoriales de las zonales, el Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche, expresamos que no vamos a permitir ningún desalojo de nuestro territorio ancestral en Wall Mapu. Vamos a resistir en el territorio y hacemos un llamado a las comunidades cercanas a acompañar las acciones que se están desarrollando.





Defendemos el territorio, porque somos parte del territorio!!!!!! Marichiweu marichiweu!!!!

Pu lofche, Lofche Cañumil, lof Elel Quimun, lof Pu Folil, Comunidad Río Chico, Lof Tuhun Lemunao, lof Wefu Huechu, lof Fentren Peñi, lof Füta Anecon, Centro Mapuche de Bariloche, Lof Rosales.





Chenqueniyen Arriba, Currú Leufú 25 de septiembre de 2021