En Choele Choel, un grupo de mujeres aprende producción textil, pensando en una salida laboral

El grupo se reúne los lunes y miércoles en el Centro Integral Comunitario de la localidad, donde asisten en burbujas, de acuerdo a los protocolos vigentes.





“En los tiempos que vivimos, esto nos ayuda mucho; en este contexto de pandemia, muchas mujeres se tuvieron que reinventar y esto es una gran ayuda”, destacó Vanesa Rodríguez, quien se ocupa de brindarles conocimientos y acompañar el proceso de práctica de sus alumnas.

Finalmente, adelantó que “van a salir con un conocimiento que les permitirá decir 'hice esto', y me puedo ganar el dinero para mi casa con lo que produzco”.





Dalma Morales es una de sus estudiantes y contó que gracias a la capacitación su pensamiento cambió: “Me gusta porque uno, por ahí, se cree incapaz de poder hacer algo que sea propio. En el taller estamos haciendo pantuflas y, hasta ahora, me va saliendo, así que todo es posible; no hay imposibles”.

