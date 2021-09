"Estamos abandonados por el estado", aseguro la werkén de la comunidad Motoco Cárdenas

Luego de sufrir un nuevo robo en el interior de la comunidad Motoco Cárdenas, Alicia la Werkén de la comunidad diálogo con noticiasdelbolsón destacando la situación de abandono y sostuvo que el lugar parece tierra liberada, desde la ausencia del estado municipal que ni siquiera repone las lámparas de alumbrado público hasta las cámaras de seguridad que finalmente terminaron desconectadas y están a punto de ser robadas, detallo.





Gracias a ustedes por venir, cada vez que lo llamamos puedan prestarnos este medio para poder hacer público nuestra situación, comenzó relatando la werkén de la comunidad Motoco Cárdenas, y agrego “desde que tenemos estos puestos venimos sufriendo vandalismo, robos constantes pequeños pero que a nosotros nos dañan como comunidad porque la verdad que todo esto lo hacemos a pulmón”, explico Alicia.

















Seguidamente recordó que desde el año pasado son víctimas de los robos y no hay solución, “ el año pasado nos desvalijaron los autos, nos dejaron los autos del otro lado sobre tacos porque hasta las ruedas se robaron, los inodoros de los baños que no pudimos reponerlos, con lo que pasa con la pandemia solamente podemos habilitar un baño este año el otro todavía no podemos comprar las cosas y ahora otra vez nos barretearon los puestos y nos han robado garrafas, bebidas y mercaderías, todo se llevaron”.

















Una tranquera a la pasarela





Más adelante Cárdenas explicó que llama la atención el hecho de que crucen la pasarela, se metan dentro del predio de la comunidad roben y vuelvan a cruzar la pasarela con todas las cosas que se robaron, “realmente nos sentimos desprotegidos” enfatizó y confesó “la comunidad evalúa poner una tranquera en la pasarela para que de noche no ingrese nadie ya que la policía no nos puede garantizar la seguridad analizamos poner una tranquera y que de noche no pase nadie, la abriremos de día cuando nosotros podemos controlar quién entra y quién sale”, sostuvo la Werkén.





















Olvidados





Seguidamente y luego de detallar la falta de respuesta que tienen por parte del municipio local toda vez que reclaman el recambio de luminarias, que son sistemáticamente dañadas por la gente que acude de noche al sector de la pasarela, que incluso han dañado hasta una cámara de seguridad que nunca supieron quién la controlaba y si es que realmente funcionaba.





Finalmente consultada la Werkén de la comunidad sobre si se sienten abandonados por parte del estado municipal no dudo en responder: “Terriblemente, lo que es la recolección de residuos nosotros vamos del otro lado a juntar toda la basura que la gente tira, no sé de dónde aparecen, pero lo tiene como un basurero. Allí no pasa el recolector entonces la gente tira la basura en los tachos que están que desbordan, nos hemos cansado de llamar y no hay respuesta”, enfatizo.

















Además, reclamo que nunca hubo una iniciativa de trabajar en conjunto, “le hemos ofrecido y la verdad es que solo llamada para ver como podemos trabajar en conjunto y la verdad que a nosotros nos da pena absolutamente no poder explotar esto turísticamente y mostrar algo hermoso para la gente y qué municipio, el estado esté presente solo estamos nosotros. Nosotros no cobramos la entrada el acceso es libre, vivimos de lo que la gente nos paga por un agua caliente o compra en los puestos, pero todos los años tenemos que juntarnos entre todos y volver a poner plata porque nos roban los inodoros, porque nos roban las máquinas y ya estamos cansados de ser ignorados”, sentenció.