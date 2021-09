Gracias al hospital de El Bolsón estoy vivo

Renato es un vecino de Lago Puelo y desde hace 3 años se atiende en el hospital del El Bolsón “el sistema de salud de Chubut esta destruido, en el hospital de Lago Puelo no hay especialistas ni insumos, gracias a que aquí me atienden puedo seguir vivo”, relató el vecino agradecido por la atención que recibe. El 60% de los habitantes de Lago Puelo se entiende en El Bolsón remarco.





Renato es un vecino de Lago Puelo que tienen enfermedad crónica desde que sufrió un infarto hace 3 años y no encuentra atención sanitaria en el hospital de Lago Puelo por tanto se asiste aquí en El Bolsón hoy diálogo con noticias y remarco: “gracias a este hospital No solo me siento atendido, sino que soy un enfermo crónico desde que sufrí un infarto hace 3 años”, explico.





Más adelante el vecino detalló que lo de Chubut no tiene parangón ya que no hay sistema sanitario que funcione, “imagínate en Lago Puelo no tenemos especialistas, yo no tengo un cardiólogo para mí afección y tampoco hay algún especialista por ejemplo para problemas de próstata”, sostuvo dejando en evidencia la precaria situación sanitaria.





“Vas al hospital y lo único que te dicen es usted solo tiene fiebre y sí realmente estamos enfermos, yo sufro del corazón no me pueden decir que tengo fiebre solamente” explico Renato.





El 60% de pueblo viene acá





Además, el vecino gráfico que cuando le piden sus datos y dice que vive en Lago Puelo, le dicen otro más de Lago Puelo, el 60% de los vecinos de la ciudad chubutense se atiende en el hospital de área de El Bolsón, sostuvo.





Finalmente, Renato agradeció no solo la buena atención y destacó la preocupación que tienen los profesionales toda vez que lo atienden, Incluso le asisten con medicamentos por farmacia.