Jalabert. Nunca fui Macrista

Estoy recorriendo toda la provincia y ya estamos terminando la gira volviendo para la costa atlántica y a empezar a cerrar porque estamos muy cerca del 12, explico el precandidato que se separó de sus rivales detallando incluso, que Tortoriello busca la candidatura a Gobernador para el 2023 de la mano de Macri.

Consultado por su linaje Radical apelando sobre todo al voto radical puro sentencio, “yo nunca fui Macrista y con los hoy me toca competir, es contra dos listas muy macristas, Tortoriello pretende ser el candidato Macrista del 2023 así que de alguna manera soy el único que representó al radicalismo y tengo una lista con 4 afiliados radicales”, remarco Jalabert.





Además, reforzó: “nosotros no integramos al resto los partidos, entendemos que la integración la va a ser la propia PASO y el resultado tengamos en la en la elección”.





Tuve la necesidad involucrarme porque en nuestro país están pasando muchas cosas





Con todo Jalabert recordó su paso por la gestión pública, pero valoro su actual situación de productor, “Yo trato de rescatar algunas cosas, vengo de la actividad privada hace muchos años que no estoy en la política. Sí pasé por la refundación el tren patagónico y por la secretaría de turismo, y la verdad que es una época que nos fue muy bien y que los rionegrinos nos sentíamos orgullosos de nuestro tren y hace años que estoy dedicado la actividad privada y de alguna manera es sentido la necesidad involucrarme porque en nuestro país están pasando muchas cosas”, sostuvo al tiempo que agrego, “creo que amerita que los argentinos nos involucremos, no puede pasar más esto de que nos encierren y que estén de fiesta, que la actividad productiva, económica, el turismo haya tenido este cierre criminal del año 2020 y en la casa rosada o en la quinta oliva estén de fiesta”, sentenció.





¿Por qué votar a Jalabert?





Finalmente consultado sobre porque los vecinos deben votar por él Jalabert explico que tiene 3 hijos y siente que la mejor opción de los jóvenes no debe ser Ezeiza, “nosotros estamos trabajando fuertemente en que nuestros jóvenes tengan una opción en nuestro país, los jóvenes tienen que tener oportunidad no puede ser que muchos de nuestra juventud vean Ezeiza como como la opción más firme, no es malo que se vayan aprender algo pero sí es muy malo que se vayan para no querer volver porque sienten que el país no los contiene. Yo voy a ir a trabajar al congreso de la nación para que nuestros jóvenes tengan oportunidad en nuestro país”.