Mascardi: Pararon un micro que venía con turistas y le hicieron pintadas

Un micro con turistas que regresaban de El Bolsón el sábado alrededor de las 17.30, fue obligado a detenerse en la ruta 40 Sur, a la altura de Mascardi por un grupo de unas 5 personas encapuchadas. Mientras uno conversaba con el chofer otros pintaron leyendas no a la megaminería en el colectivo.

Unas cinco personas encapuchadas frenaron al micro que regresaba a Bariloche, con turistas de Buenos Aires y Rosario, el sábado, cerca de las 17.30.

Tenían un cartel con leyendas contra la megaminería, la tala de árboles, la basura y los ruidos y mientras uno pedía autorización al chofer para mostrarlo a la gente, otro iba recorriendo el lateral del micro para enseñar el cartel a los pasajeros. Otros pintaron el colectivo sin que el chofer lo advirtiera, con leyendas contra la megaminería.

Desde la empresa formalizaron la denuncia el mismo sábado por la tarde y prefirieron no brindar declaraciones a los medios.

A través de las redes sociales Federido Stuke posteó: "Con el laburo no... hay un conductor trabajando.. hay una guía de turismo trabajando y hay una agencia de turismo de Bariloche intentando salir adelante después de un año y medio de pandemia.. hay mucho trabajo de muchas horas invertidos para que todo salga bien, para que los pasajeros se vayan contentos y quieran volver a la ciudad". Lamentó lo ocurrido y pidió a las autoridades provinciales y locales que hagan algo. "No puede ser que los barilochenses vivamos con miedo de pasar por esa zona", expresó y resaltó que "por suerte esta vez no pasó nada, pero realmente no sé qué están esperando".

Fuente: Bariloche2000