Ocupación de tierras en cuesta del Ternero, todas las voces.

Esta mañana NoticiasdelBolsón abordo el tema que se suscitó el fin de semana respecto a la nueva ocupación de tierras por parte del Lof Quemquemtreu en la zona de Los Repollos, primeramente dialogamos con el Subcomisario Óscar Zapata sobre la situación policial, seguidamente nos entrevistamos con Rolando Rocco quien sostiene que es propietario de la tierra desde hace 40 años y finalmente llegamos hasta el lugar en litigio y dialogamos con integrantes del Lof quienes también explicaron su situación. Vea todos los videos.













Esta mañana dialogamos con el subcomisario Óscar Zapata en relación a la ocupación territorial que se está desarrollando en la zona de cuesta del ternero: “estamos trabajando actualmente con una usurpación que hay en la zona del ternero frente a la escuela 211 que está en una meseta donde un vecino se presentó el día sábado en horas de la tarde-noche manifestando esta situación de que el día sábado en horas de la mañana le habían ingresado a parte de su campo que tiene en Ternero y desconocida qué cantidad de personas había, pero sí que le habían abierto el alambre y habían varios encapuchados y que manifestaban ser de una comunidad mapuche y que estaban ahí para recuperar la Tierra”.





Seguidamente el funcionario policial agrego que el señor se acercó a la comisaría junto con dos testigos que estaban trabajando para él y radico la denuncia, “se le dio inmediata intervención a la fiscalía, el fiscal estuvo presente aquí en la comisaría se le dieron todos los pormenores del caso y dio o directivas a seguir a partir de esa denuncia”.





Con todo, el subcomisario detallo que el día de ayer en horas de la mañana se hizo una constatación, pero personas que están allí que se siguen identificando como mapuches, con capuchas, evitaron tener un representante, “si remarcaron que querían tener una conversación con el fiscal titular. Así que desde ese momento estamos trabajando en tal sentido, además se mantiene una consigna porque nos ordenaron la presencia allí en la zona para evitar que siga ingresando más gente al predio”, explicó Zapata.









La palabra de Rolando Rocco





De igual manera noticias del Bolsón es muy temprano esta mañana cielo con Rodolfo roco quién sostiene que propietario del predio desde hace 40 años, “nosotros estamos todos los años realizando planes forestales de poda, raleo donde logramos que la leña la colocamos en los municipios para su desecho y tuvimos el problema en enero con el incendio que nos afectó y nos dejó ahí sin poder combatirlo, ni detener donde se quemaron alambres y la mayoría de las forestaciones”, explicó Rocco.





Seguidamente el vecino enfatizo que ahora estaban tratando de hacer un aprovechamiento a pesar de que se siguen cortando árboles de ciprés verde y montón de cosas, “ahí la policía no es suficiente, no pueden controlarlo porque no hay móviles o no andan los teléfonos o no son suficientes, fallan los controles o no se realizan y no hay eficacia, ni órdenes Fiscales de allanamiento. Entonces estamos realmente con una ocupación de hace dos o tres días y justo les agarra el fin de semana, hay gente que se puso en la tranquera y están impidiendo de trabajar a la gente con motosierras”.













Seguidamente el poblador esgrimió que en esa zona se iban a instalar para refundar el campo, “se instalaron en la tranquera y están impidiendo trabajar a la gente con motosierras, en el lugar dónde nos íbamos instalar, era una tapera vieja de una casa donde se quemaron 2 casas, la idea era realizar una casa prefabricada para que viva la gente que trabaja, se bajó la luz, íbamos a hacer un aserradero portátil para prever la madera en la zona de construcción de cabañas y módulos”, detallo Rocco quien insistió que en el lugar hay unas 40 personas.

















La palabra de la comunidad





Noticias del Bolsón viajo hasta Cuesta del Ternero y se entrevistó con los integrantes de la Lof, que luego de que nos identificáramos y nos acreditáramos como trabajadores de prensa el diálogo fue fluido y amable en todo momento.





Consultados sobre la comunidad explicaron que toma el nombre de Quemquemtreu porque así se la conocía a la zona antiguamente, “En realidad Quemquemtreu significa otra cosa, en realidad esto antiguamente no se llamaba cuesta del ternero, así que es el nombre original de la zona, antiguamente se llamaba Quemquemtreu significa río que suena”.





Seguidamente los referentes de la comunidad que solicitaron nos ser expuestos en cámara también explicaron que darían datos sobre quienes o cuatas personas hay en el interior del campo, haciendo hincapié en que son varias familias, y detallando que de esa manera evitan ser objeto de persecución y malos tratos.





En relación a porque se instalaron en ese sector agregaron: “hemos decidido por este lugar porque este lugar antiguamente estaba habitado por comunidades y después de cosas que ha hecho el huinca, que ha ido despojando como lo ha hecho a lo largo de la historia, asesinando y robando las tierras a la gente, engañando a los abuelos. Por eso hemos vuelto a este territorio para trabajar acá, vivir sanamente”.





Consultados sobre saben si el lugar tiene título de propiedad dado que Rolando Rocco sostiene que hace 40 años es el dueño de esta tierra y sostiene que aquí había un aprovechamiento forestal los referentes de la comunidad explicaron: “el aprovechamiento forestal que él dice es la plantación de estos pinos que se ven acá, que no es una especie autóctona de la zona y él está con el negocio de la inmobiliario y forestal especulando con ese negocio”, enfatizaron.

Finalmente los referentes destacaron que esperan la presencia del fiscal para poder dialogar.