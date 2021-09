Proyecto Fruteá tu escuela.

Escuela 138 "Benjamín Zorrilla"





NIVEL Primaria

DOCENTE Andrea Paola Bonomo





CIUDAD Ñorquin Có

ALUMNOS





Valeriano Faquin Prafil Acuipil, Alejandro Uriel Riffo, Abril Aymará Mol, Sabrina Maribel Napal, Dante Prafil Acuipil, Thaiel Hernán Prafil, Selva Yoselin Prafil, Thiago Benjamín Vergara, Saúl Eduardo Sonda, Isabella Canale

El concurso sirvió muchísimo para abordar varias temáticas. Somos una escuela rural que se ubica a escasos 7 km de Ñorquin-Có, que es un pueblo de alrededor de 800 habitantes.Soy personal único, es decir que soy la maestra del pluriaula, directora y secretaria. Los niños son 12 y no acostumbran a participar de concursos. Estamos a 106 km de la ciudad más grande que es El Bolsón. Realizo todas estas apreciaciones porque no es fácil que mis niños accedan a las frutas, este concurso sirvió para que uno de los niños conociera y probara el kiwi por primera vez en su vida y le gustó. También gracias a este concurso pudimos pensar en equipo y el videíto es ejemplo de ello. Los niños son conscientes de que la alimentación debe ser equilibrada y variada, pero muchas veces "se come lo que hay". Disfrutamos mucho descubrir sabores, olores, texturas, colores; pudimos pelar, cortar y saborear frutas que no siempre, por las distancias y por los caminos (peligrosos), los niños pueden disfrutar.