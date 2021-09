Se encuentra habilitado el registros de infractores: como gestionar el pago

Se encuentra habilitado el sitio web que funciona como registro de los infractores que no asistieron a las elecciones, este pago lo realizan quienes no pudieron justificar no haber votado en las elecciones.

El sitio también funciona para que las personas pueden excusarse de no haber asistido a la votación por estar a más de 500 kilómetros del domicilio o por tener de cumplir el aislamiento por COVID-19, siempre en cuanto se presente justificación del cada caso.

En caso de figurar como infractor se podrá acceder a la opción de generación de una boleta de pago que podrá ser cancelada con una tarjeta de crédito o débito, o también en puntos de pago en efectivo. Las personas que no presenten un certificado por enfermedad o por estar a más de 500 kilómetros de su domicilio tendrán que pagar una multa de 50 pesos y para las elecciones generales del 14 de noviembre será de 100 pesos.

Ya en el sistema se calcula el monto a pagar de acuerdo al número de infracciones previas sin regularizar. De esta manera se explica que la escala contempla el pago de 50 pesos para una sola infracción y de 500 pesos para cuatro o más infracciones impagas, con valores intermedios.





Acceder al sitio web: Infractores Padron