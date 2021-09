Sebrie. “A los que dicen que quiero perpetrarme en el poder, que se informen”

El actual presidente de la Coopetel Lucas Sebrie desmintió que el cambio de presidente se deba al escándalo del faltante de dinero y sentencio: “A las voces que se alzan diciendo que quiero perpetrarme en la presidencia que se informen desde cuando esta frenada la asamblea”.

En diálogo con noticiasdelbolson el actual presidente de la Coopetel Lucas Sebrie se refirió al faltante de euros de una caja de la cooperativa y consultado sobre si esto motivo el cambio en la presidencia sostuvo, “ya se venía hablando con antelación, era lo que había decido el consejo que ya venía de antes pero no fue algo específico por esto y cayó en esto, pero no es que tenga que ver simplemente por el tema de faltante dinero”, explico y agregó que en relación al faltante de euros que investiga la justicia confirmo que la carátula todavía es un faltante, la fiscalía está investigando ha llamado a varios trabajadores y cálculo que habrá alguna dirección para orientar una nueva carátula.

Al mismo tiempo confirmo una reunión con fiscalía local donde también abordará el tema de los campos ocupados en la zona de las nacientes del rio Chubut por lo cual deberán retirar en estos días elementos de valor que quedaron en estas tierras que están ocupadas y persiste un litigio.

Llamado a asamblea

Mas adelante, al ser consultado sobre un llamado a asamblea en el corto tiempo para normalizar la presidencia de la cooperativa Sebrie explico, “estamos trabajando en el armado de la asamblea hace ya tiempo se viene con COEM y en este momento estamos en el armado de un protocolo. Cómo saben la convocatoria a la asamblea llama más gente de la que está permitida juntarse hoy en día, por lo cual la idea es armar una asamblea mixta que permita que haya participación bajo techo y otra afuera de forma virtual así de esta manera no tenemos el problema de hacer un llamado a asamblea y que vengan una persona más del cupo que nos permiten y no poder avanzar con la misma”, sin embargo no pudo precisar una fecha cierta del llamado porque aún no se han terminado los pasos previos, sostuvo Sebrie.

Perpetrarse en el poder

Sobre el final al ser consultado sobre esta demora en la asamblea que a vistas de los socios sería una intención de perpetuarse en el poder sostuvo: “Primero a aquellas voces que se alzan les diría que demuestren lo que están diciendo y a los socios que recuerden que la información de la cooperativa está abierta para todos ellos, que cualquier duda que tengan vengan y se informen aquí en Coopetel”.

Además, insistió: “Aquí les podemos brindar información de cómo se está trabajando, de cómo se está gestionando para la asamblea y desde cuándo, sobre todo, está parado el llamado a una asamblea” por lo que insistió e invitó a todos los socios que tengan dudas llegarse hasta las oficinas de la Coopetel y allí se le mostraran las actas correspondientes, “y a aquellos socios que se ven influenciados por algún medio que por favor venga a la cooperativa infórmese y sáquese cualquier duda”.