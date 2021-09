Siguen apareciendo delfines muertos: ya son cerca de 35-San Antonio

No deja de inquietar la mortandad de delfines comunes (Delphinus delphis) que se registró en el transcurso de la semana anterior en la bahía de San Antonio, un evento nunca visto por su magnitud en la región costera rionegrina.





La desazón se acentúa, pues ha aumentado el número de ejemplares hallados sin vida, y no se descarta que se sumen otros más. Si bien en principio fueron 15, con el correr de los días el número aumentó considerablemente, hasta llegar a 35 según el último conteo.

Varios de los últimos individuos aparecieron flotando y fueron rescatados desde una embarcación que realiza paseos turísticos.





“Es un grupito que vi después que se fueron las orcas. Estaban vivos pero desorientados”, recordó Agustín Sánchez, de la empresa de avistajes Rupestre.





Él fue el primero en divisar la huida de los delfines, que habitan mar abierto, y luego la irrupción de las orcas. Al advertirlo alentó a Franco Dorini, un joven del poblado portuario, quien filmó varias secuencias del suceso con su dron, logrando escenas que tiene un gran valor científico.





Paralelamente, durante el fin de semana otros animales fueron expulsados por la corriente marina hacia la costa. Cerca de media decena quedó en inmediaciones del denominado Mirador Sur, aledaño al puerto de San Antonio Este.





Las necropsias





Los cuerpos de los animales fueron trasladados a la Escuela de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, donde les efectuaron las necropsias con el fin de recabar información que permita saber más sobre la especie y las posibles causas del deceso.





Los datos obtenidos hasta el momento no permiten conclusiones respecto a los motivos de la muerte, indicó la bióloga Alejandra Romero, quien participó en las intervenciones.





No obstante, sostuvo que no hallaron rastros en los pulmones que revelen que fue ahogamiento, por lo que se reafirma la conjetura del varamiento. Lo que no han podido determinar aún es donde encallaron, pues habitualmente esta especie lo hace masivamente, como sucedió años atrás en Puerto Madryn.

Los encontraron flotando y en sectores de playa de la bahía de San Antonio. Se afirma la hipótesis que perecieron varados al escapar del ataque de orcas.La principal hipótesis indica que perecieron varados en el interior del estuario, luego de que una enorme manada compuesta por cientos de delfines escapó de una familia de orcas que los arrinconó para comérselos, pues forman parte de su dieta, junto con lobos, pingüinos y otras especies marinas. Es decir que fue un acontecimiento de la naturaleza.