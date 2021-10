Camionero alcoholizado se bajó del camión y lo dejo sin freno, el rodado termino contra una vivienda.

El incidente vial ocurrió anoche en el acceso norte a El Bolsón, el camión sin chofer impacto contra un árbol que freno su avance sobre vivienda, donde minutos antes había niños jugando. Se le realizo el test de alcoholemia al camionero y arrojo 0.19 de graduación alcohólica. La propietaria de la casa sostuvo: “¿Accidente? ¡¡No!! Imprudencia y desprecio por la vida ajena ...”

En su relato a través de redes sociales la propietaria de la vivienda sostiene: “Camionero se baja de su camión para comprar en YPF y el camión sigue camino a mi casa, la suerte nuestra de tener, o teníamos, un árbol en frente que desvío su trayectoria, y la suerte de mis vecinitos que unos minutos antes jugaban en la arena frente a casa.









¡¡¡El camionero con alcoholemia Positiva!!!

Las autoridades que deben controlar, les aviso que de nada sirve controles al lado de los boliches cuando dejan las rutas libres a estas lacras que pueden llevarse la vida de familias completas, porque no están arriba de un vehículo particular, están arriba de una mole. Que el control de gendarmería en Villegas tiene q ser más efectivo, que el control de gendarmería frente a mi casa lo tiene que ser aún más, que en ese momento estaba ...que me explicaron que no actuaban porque ya estaba la policía, y que no había lesionados graves.

En este país nos seguimos manejando mal, el esperar que algo GRAVE pase antes de prevenir, ¡¡total que sepultemos a una mujer más o menos antes que creer cuando denuncia No IMPORTA!! Estaba viva al momento de denunciar que, si estaba borracho y se iba a su casa, pero en el camino se llevó la vida de varios pibes que solo estaban disfrutando como nos pasó hace unos años.

Que el HDP que abusó de una mujer, pero se le contempla todo por ser paciente psiquiátrico y bien que después lo ves por toda nuestra localidad como si nada.





Hace rato venimos pidiendo que haga algo en la entrada a nuestra localidad, y ojalá que la rotonda sirva, por qué si no van a controlar como se debe, van a tener que estar arreglando varias veces su rotonda por qué se la van a llevar puesta.

¡¡Bronca te da cuando te dicen ...no pasó nada!! ...solo es un árbol. sí gracias a Dios lo tenía, gracias a Dios mis vecinitos se habían ido minutos antes, no pasó nada, claro que pasó, pasó un HDP por un control en ruta nacional con alcoholemia positiva y con el seguro vencido, eso pasó.”