Chubut. Crearán una Policía Ambiental para controlar usurpaciones

Pero como se van suscitando situaciones que superan esa temática, nos juntamos con el gobernador Mariano Arcioni y es muy probable que en el transcurso de la semana venidera estemos creando la Policía Ambiental, con una competencia amplia y que implica la capacitación del personal. Su lugar de radicación será la Comarca Andina”, precisó.





“Todos queremos cuidar la cuestión ambiental en un lugar extremadamente puro –insistió-, que se caracteriza por el respeto a la naturaleza y amerita la puesta en marcha de un organismo competente”.





“Estamos teniendo reuniones con los vecinos y con las cámaras empresariales de la región, preocupados por la escalada de violencia que está ocurriendo en la vecina provincia de Río Negro y entendemos que en algún momento van a querer hacer un avance de este lado del paralelo 42°. Necesitamos tener previstos los mecanismos para que no ocurra y altere la vida del ciudadano chubutense”.





Desde su óptica, “la preocupación es aún más extrema cuando vemos que hay una política nacional que todavía no le está dando la importancia que debe tener, cuando no manda los efectivos pedidos por la propia gobernadora Arabela Carreras. No hay nada peor que cuando algo empieza a suceder dentro de un marco delictual y no se le pone coto, entonces comienza a desbordar y termina siendo contagioso. En Chubut no lo vamos permitir”, aseguró.





Pidió disculpas a los vecinos “por la cantidad de controles que se están realizando este fin de semana extra largo y que generan alguna molestia, pero es en beneficio para que todos podamos estar en paz. De esa manera, sabemos quienes se están moviendo y que no habrá atentados contra los bienes y contra las personas”.





Graficó que “el punto neurálgico a controlar es la ruta nacional 40, que atraviesa la región. Estamos con ocupación turística plena, además de actividades que conllevan al esparcimiento, por lo tanto vamos a acompañar y cuidar a los ciudadanos que quieren disfrutar”.





Más tarde, el ministro –acompañado de uniformados de la Policía Montada-, recorrió a caballo las calles de la Ecoaldea y Bosques al Sur, barrios populares afectados por los mega incendios del pasado 9 de marzo y donde en los últimos días hubo allanamientos por amenazas entre vecinos.





Respecto al encuentro con referentes empresariales de la zona, dijo que “hay mucha preocupación por lo que están observando. No es fácil llevar adelante una explotación comercial donde el inversionista corre el riesgo de encontrarse con dos o tres energúmenos encapuchados que incendian todo o atentan contra la propiedad. Encima, tanto desde el gobierno nacional como los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen posturas en contra del pedido de los pobladores, como la toma tierras”.





“No están viendo el trasfondo en las usurpaciones, donde hay un negocio inmobiliario por detrás. No tenemos que ser ciegos y empezar a verlo, porque genera muchísimo daño. Gente que viene y genera una ocupación; toda la comunidad tiene que salir a abastecerlos y darle los servicios, luego venden la tierra y se van. Hay quienes dicen que están desde hace 10 años, cuando todos saben que llegaron hace tres meses, pero vinieron los camioncitos de Nación para hacerle los documentos”, graficó.





Acerca del pedido de más fuerzas federales al gobierno nacional, Massoni recordó que “tenemos la presencia de Gendarmería, de Prefectura y Policía Federal, pero es ridículo que en los delitos federales no intervienen y terminamos haciéndonos cargo nosotros. Pedí una reunión al ministro Aníbal Fernández para la próxima semana. No estaba de acuerdo con las políticas de la funcionaria anterior, más allá de que el objetivo de todos es hacer más seguro a nuestro país”.

