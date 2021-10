Chubut: Defensa Civil comunica a la población que se emitió Alerta roja por fuertes vientos

El fenómeno es inédito. Se solicita a la población que permanezcan en sus hogares, no circulen por las rutas y esperen indicaciones a través de canales oficiales. Se espera mayor intensidad entre las 21 hs de este domingo y la 01:00 del lunes.





El Gobierno del Chubut fue notificado a través del SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo) que el alerta por vientos se elevó a rojo, con lo cual se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales.





Es por ello que se solicita a la población no salir de sus casas, no circular por las rutas hasta tanto no se comunique lo contrario de manera oficial.





Cabe mencionar que el fenómeno de alerta roja es inédito en la provincia. Las zonas afectadas son: meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Oeste de Mártires, Oeste de Telsen, Paso de Indios, Meseta de Escalante, Sarmiento y Sudeste de Florentino Ameghino.





El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 70 y 100 km/h, y pueden superar los 150 km/h. Se espera mayor intensidad entre las 21 hs de este domingo y la 01:00 del lunes.