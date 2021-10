Comunicado sobre el corte de suministro eléctrico en Lago Puelo

Desde que se inició el corte de servicio eléctrico, el Intendente Augusto Sánchez se puso en contacto con el Director General de Servicios Públicos, con el Secretario de Energía y Ministro de Obras Públicas de Chubut, para solicitar intervención y ponerse a disposición.

Asimismo, se puso en contacto también con los reclamistas. Cuya respuesta fue que no salen a atender la situación por una medida que tomaron al no tener sus vehículos en condiciones y faltantes de otros insumos.

La Municipalidad no fue alertada en ningún momento sobre esta situación, ni pidieron colaboración.

Vale mencionar que desde diciembre del 2019 se viene colaborando de diferentes maneras (en cuanto a: combustible, repuestos, reparaciones, fusibles, etc). En este caso se puso a disposición la camioneta de Defensa Civil. Pero no la aceptaron porque no los cubre la ART.

Los cortes de electricidad afectan significativamente a la comunidad entera de Lago Puelo, siendo el Gobierno de la Provincia de Chubut el responsable de dar respuesta a los requerimientos de los trabajadores de la DGSP para que puedan trabajar como corresponde y las fallas se puedan reparar con rapidez.