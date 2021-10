Diagraman acciones para llegar a la población que aún no se vacunó contra el COVID-19





Durante el encuentro, en el que se repasó el trabajo y los números de vacunas colocadas en todo el territorio provincial, se hizo fuerte hincapié en sumar estrategias para no retrasar la aplicación de segundas dosis en mayores de 18 años, mantener el buen ritmo de inoculación a adolescentes, y llegar a la población que aún no recibió una primera dosis.





Al respecto, la coordinadora provincial de Inmunizaciones, Marcela González, estimó que se trata de un 15% de la población que aún no accedió a la vacunación y solicitó “trabajar en equipo para llegar a esos vecinos y vecinas que, por decisión propia o por qué no han podido acercarse, no se vacunaron”.





Explicó que “se está en el momento más difícil de la campaña, que son las segundas dosis y llegar a la población sin primeras dosis” por lo que es importante “descentralizar el Plan de Vacunación para salir a buscar a esas personas”.

En este sentido, indicó que según las localidades “habrá que cambiar de estrategias, modificar horarios de los vacunatorios, mapear ciudades y rastrillar los barrios para captar a esa población restante”.





Por su parte, el Ministro Zgaib, indicó que el Plan de Vacunación “está avanzando muy bien”, señaló que a la fecha se superó el 79% en vacunación a mayores de 18 años en primeras dosis y el 60% en segundas, y remarcó que “es necesario hacer modificaciones para llegar a esa población que por alguna razón u otra no tiene vacuna”.





Expresó que desde el Ministerio de Salud se brindan las ideas generales, pero cada hospital será el que adecúe las estrategias según su realidad y avance del Plan. “El objetivo es salir a buscar a esas personas y llegar con su vacuna”.





Por último, felicitó a los equipos de vacunación de cada hospital e instó a continuar trabajando para mantener “esta exitosa campaña que sin duda tiene que ver en la disminución y descenso de casos e internaciones por COVID-19 en toda la provincia”.

