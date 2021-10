Ganadores y perdedores

Lunes 4 de octubre del 2021; ya está confirmada la liquidación de las movilidades para el sector de Retirados/as y Pensionadas/os, con los haberes del mes de noviembre, correspondientes a los meses de Julio (4%), Agosto (5%), Septiembre (6%) y Octubre (3%); quedan pendientes de fecha de cobro las movilidades de noviembre y Diciembre (esta última aún en negociación entre los gremios y el Gobierno). Lunes 4 de octubre del 2021; ya está confirmada la liquidación de las movilidades para el sector de Retirados/as y Pensionadas/os, con los haberes del mes de noviembre, correspondientes a los meses de Julio (4%), Agosto (5%), Septiembre (6%) y Octubre (3%); quedan pendientes de fecha de cobro las movilidades de noviembre y Diciembre (esta última aún en negociación entre los gremios y el Gobierno).

Ganamos los Retirados/as y Pensionadas/os, porque mantuvimos firme nuestro reclamo en unidad. Una vez más demostramos razonabilidad en nuestras peticiones, con fundamentos sociales y económicos. En los tiempos que vivimos no podemos dejar todo al tecnicismo burocrático, prevaleció el sentido común.

Ganó la política, porque a través de ella, se ejerció el poder para transformar nuestra realidad, en pos de nuestro bienestar.

Perdió la mediocridad porque una vez más, quedan en evidencia quienes no trabajan, ni se preocupan por nosotros; solo están protegidos y envueltos en dudosa ética.

Nos queda aún un largo camino por recorrer, seguimos trabajando y avanzando en nuestros objetivos; los Retirados/as y Pensionadas/os estamos vivos, unidos y decididos a lograrlos.

No nos querían ver y nos hicimos ver; no nos querían escuchar y nos hicimos escuchar. Recuperamos la ilusión; y con la certeza del camino que elegimos, enfrentamos una nueva etapa en la que debemos estar preparados, porque se avecinan tiempos de decisiones profundas; que no sólo incumben al sector pasivo, sino también a los activos y futuros.

En nombre de los Referentes del Movimiento de Autoconvocados de Retirados/as y Pensionadas/os de la Policía de RN, agradecemos a todos los colegas y familia que nos acompañaron en los reclamos, en las concentraciones y movilizaciones en distintas localidades de la Provincia. Son parte de una construcción que se está levantando y en la que cada uno de nosotros es pieza necesaria e importante.

En lo personal agradezco el pedido de colaboración de gestión de la Gobernadora Arabela Carreras, al Senador Martin Doñate; quien con su posicionamiento a nivel nacional y con nuestros fundamentos logró cambiar la postura de los funcionarios de la Anses con respecto a nuestras movilidades y permitió la actualización en un plazo razonable. Como así también de trabajar en un futuro por la zona austral para todos.

Ante la luz de la esperanza y nuevas puertas que se abren priorizamos el diálogo como camino de entendimiento y de razón.

Nada será más fuerte que la fuerza de la Unidad que fundamos, la decisión ya está tomada: Los Retirados/as y Pensionadas/os decimos BASTA definitivamente BASTA.